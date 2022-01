LOS ANGELES - Warner Bros. akan mempertemukan Robert Pattinson dan sutradara Parasite, Bong Joon Ho dalam film terbaru mereka. Proyek bergenre Sci-fi itu diadaptasi dari novel Mickey7 karya Edward Ashton.

Mengutip Deadline, Kamis (20/1/2022), Bong Joon Ho dan Pattinson sudah bertemu pada akhir 2021. Jika menerima tawaran itu, maka sang aktor akan menjadi pemeran utama, sementara Bong menjadi penulis skenario sekaligus sutradara.

Film ini berkisah tentang seorang pria bernama Mickey7 yang menjalani ekspedisi menjelajahi dunia es Niflheim. Ketika meninggal dalam ekspedisi ekstrem tersebut, dia mulai beregenerasi menjadi manusia baru namun dengan memori lamanya.

Sejauh ini, Warner Bros. belum mengonfirmasi judul dan jadwal produksi film tersebut. Pasalnya, novel Mickey7 baru akan dirilis pada Februari mendatang. Bagi Bong Joon Ho, film ini akan menjadi proyek keduanya bersama Warner Bros., setelah mini seri Parasite.

Dalam menggarap mini seri itu, Bong berkolaborasi dengan produser eksekutif Adam McKay, yang sukses memproduseri serial Don’t Look Up. Sementara bagi Robert Pattinson, ini akan menjadi film perdana setelah membintangi The Batman.

Film yang telah lama dinantikan penggemar DC itu rencananya akan memulai debutnya di bioskop, pada Maret 2022. Tentu saja, jika tidak ada penundaan karena lonjakan kasus COVID-19 varian Omicron di Amerika Utara.*

