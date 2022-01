ENDA Ungu menggandeng putrinya, Zara Leola, merilis lagu She's Nothing. Bahkan mereka membentuk grup band untuk menggarap lagu ini.

Usai sukses mencoba peruntungan sebagai penyanyi solo, Zara Leola, putri Enda Ungu, tak ragu memulai debut grup band bentukannya. Bersama Enda Ungu (gitaris) Eka Gustiwana (keyboardis), dan Satria STM (gitaris), Zara pun resmi menelurkan lagu baru bertajuk She's Nothing.

Bicara makna lagu, Zara mengakui tembang tersebut hasil dari kehaluannya meresapi fenomena percintaan remaja masa kini.

Zara juga menuangkan keluh kesahnya kala melihat gebetan baru sang mantan pacar yang dianggap tak sebanding dengan dirinya.

Â

"Sebenarnya lagu She's Nothing ini bukan ke personal sih, ini bagian dari kehaluan aku lah seperti cewek psyco gitu. Akhirnya dia sakit sendiri, karena dia enggak bisa move on gitu," kata Zara dalam perilisan lagu She's Nothing, Kamis (20/1/2022).

"Si cewek ini juga akhirnya ngebanding-bandingin 'ah si cewek barunya apaan sih'" imbuhnya.

She's Nothing mengusung genre musik alternatif rock ala Paramore. Pemilihan genre tersebut pun bukan tanpa alasan. Benar saja, Zara mengakui Paramore sangat menginspirasi karya musiknya yang satu ini dari segi aransmennya.

"Jujur aku awal-awal masuk genre ini, aku enggak pede, padahal aku seneng banget sama Paramore, tapi aku enggak pede bawain lagu layak gini," kata Zara.

"Aku ngerasa sekarang aku mau lebih pede, aku bilang sama kak Eka, 'boleh enggak aku bikin lagu yang lebih punk, yang lebih nge rock'. Menurut aku di anak seusia aku banyak yang pengin juga jadi anak band juga, ya kenapa enggak kita coba aja gitu," sambungnya.

Zara juga merasa bangga bisa memiliki kesempatan bermusik dengan sang ayah. Enda yang juga dikenal sebagai musisi ternama pun menjadi nilai tambah bagi putrinya ini. "Wah bangga lah sama ayah, banyak temen aku yang ayahnya kerja kantoran, sendangkan aku kalau bete malam minggu 'ah mau nonton Ungu deh' jadi bangga banget lah sama sosok ayah," katanya lagi. Senada dengan Zara, Enda mengaku tak kalah bangga mendapat kesempatan tersebut. Enda juga tercatat sebagai personel yang paling senior di grup band terbarunya. Meski demikian, gitaris grup band Ungu ini mengaku banyak belajar dari anggota band lain. Terlebih, di grup tersebut, Enda disandingkan dengan gitaris muda berbakat, Satria STM (Satria The Monster) "Gue jadi berasa kalau dipanggung enggak ada anak enggak ada bapak, jujur kangen ya, kalau Ungu kan udah jarang manggung karena pandemi, kalau buat aku manggung ini kayak vitamin," ucap Enda Ungu.