JAKARTA - Merayakan Hari Perempuan Internasional yang jatuh setiap tanggal 8 Maret, Spotify meluncurkan kampanye bertajuk EQUAL yang bertujuan untuk mendorong kesetaraan perempuan di industri musik.

Untuk mencapai tujuan dari kampanye tersebut, Spotify membuat playlist EQUAL lokal yang ada di 35 negara dan menjangkau lebih dari 50 negara. Selain itu, ada pula EQUAL Artist of the Month yang memilih satu artis di setiap negara untuk menjadi cover playlist lokal di masing-masing negara.

Setiap bulan, penyanyi EQUAL pilihan akan mendapatkan promosi dari platform streaming musik asal Swedia tersebut, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan pendengar dari dalam maupun luar negeri.

Untuk periode Januari 2022, Spotify memilih karya-karya terbaik musisi wanita dari seluruh dunia dan merangkumnya menjadi satu playlist bertajuk 'EQUAL Global'. Musisi asal Rusia, Manizha yang mempopulerkan lagu Now or Never, muncul sebagai cover playlist tersebut.

Sementara dua penyanyi Korea Selatan: Chung Ha dan girl group EVERGLOW, bersama Larissa Lambert, dan Mahalini Raharja juga turut meramaikan playlist tersebut. Tak hanya itu, Mahalini dan lagunya, Sisa Rasa, juga terpilih sebagai Artist of the Month EQUAL Indonesia untuk Januari 2022.

