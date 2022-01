VIDI Aldiano dan Sheila Dara menggelar acara akad nikah virtual pada Sabtu (15/1/2022). Mereka mengundang para penggemar untuk menyaksikan pernikahan.

"You are all invited to our virtual wedding party! #VidiSheila," tulis Vidi Aldiano di akun Twitter-nya dikutip Sabtu (15/1/2022).

Prosesi ini bisa ditonton melalui siaran langsung di kanal YouTube Vidi Aldiano.

Diketahui prosesi akad nikah Vidi Aldiano dan Sheila Dara akan dimulai pada pukul 08.30 WIB.

Sebelumnya, Vidi membagikan momen melepaskan status single terakhirnya dengan berlibur. Dalam unggahannya ia membagikan video di akun sosial medianya. "Last weekend as a single man! #BachelorTripDoneRight #Blessed," tulis Vidi Aldiano pada keterangan video. Keterangan video yang menyebut bahwa dirinya akan meninggalkan status single minggu depan membuat netizen ikut berbahagia dan mendoakan kelancaran acara tersebut. Mereka juga turut meminta agar acara pernikahan Vidi dan Sheila bisa disaksikan secara virtual.