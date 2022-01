MEMILIKI suara yang khas, membuat Kim!, sapaan akrab dari Kimberley Fransa Salim ini diidolakan oleh banyak remaja. Gadis kelahiran Jakarta, 15 tahun yang lalu ini mengawali karir bernyanyinya melalui ajang pencarian bakat The Voice Kids Indonesia musim kedua.

Setelah sukses meluncurkan album Cute Little Savage Vol. 1 pada Oktober tahun lalu, idola remaja, KIM!, tak menunggu lama untuk merilis karya terbaru. Kali ini KIM! hadir dengan sebuah lagu Pop Dance yang dinamis dengan sentuhan musik timur tengah berjudul BAD GYAL.

Lagu ciptaan Jonah Sithole yang musiknya diproduseri oleh Nutyas Surya Gumilang (NSG) dan Felix Voon ini menghadirkan tema Girl Empowerment senada dengan tema lagu-lagu KIM! sebelumnya seperti ALL MY GIRLS dan Take Control.

Dalam BAD GYAL, KIM! kembali memberikan performa vokal yang prima, lengkap dengan sajian Rap yang khas. Dibalut dengan pengaruh musik Hip-hop dan EDM, BAD GYAL siap membuat penggemar musik bergoyang menikmati hentakan musik dan alunan suara KIM!.

“Aku seneng banget, akhirnya karya terbaru aku udah rilis dan bisa dinikmati oleh para penikmat musik di seluruh penjuru dunia”, ungkap Kim!

Bersiaplah merasa lebih percaya diri dengan mendengarkan BAD GYAL di penyedia musik digital terkemuka mulai 14 Januari 2022.

