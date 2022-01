LOS ANGELES - Kylie Jenner berhasil memecahkan rekor karena memiliki 300 juta follower di Instagram. Adik Kendall Jenner itu kemudian dinobatkan sebagai wanita pertama yang berhasil memecahkan rekor tersebut.

Pencapaiannya tersebut menjadikan Kylie sebagai orang kedua setelah pesepak bola Cristiano Ronaldo, yang mencapai jumlah pengikut hingga 388 juta. Sementara akun resmi Instagram menjadi yang paling banyak diikuti dengan 460 juta follower.

Dengan begitu, Kylie resmi menggeser posisi Ariana Grande yang sempat menempati posisi teratas dengan pengikut terbanyak di Instagram. Pada Februari 2019, dia tercatat memiliki 146,5 juta pengikut dan mengalahkan Selena Gomez.

Mengutip People, Jumat (14/1/2022), capaian tersebut terbilang mengesankan karena selama 2 bulan terakhir ini Kylie justru tidak begitu aktif di media sosial tersebut. Apalagi setelah tragedi konser maut sang kekasih, Travis Scott.

Meski begitu, pada perayaan Natal 2021 dia sempat mengunggah foto throwback bersama sang ibu, Kris Jenner. Kemudian pada malam Tahun Baru, bintang Keeping Up with the Kardashians itu mengunggah kesannya sepanjang 2021.

"Saat 2022 semakin dekat, aku telah merenungkan apa yang terjadi setahun terakhir. Aku tidak akan pernah melupakan tahun ini dan semua perubahan signifikan yang terjadi dalam hidupku," ujar Kylie Jenner kala itu.*

Baca juga:

Kylie Jenner Umumkan Kehamilan ke-2 Lewat Video Mengharukan

Blakblakan, Kalina Oktarani Ungkap Alasan Bercerai dari Vicky Prasetyo



(SIS)