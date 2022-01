KALINA Oktarani mantap bercerai dengan Vicky Prasetyo. Ia juga blak-blakan tentang alasan minta cerai ke Vicky.Â

Melalui akun Youtube milik Melaney Ricardo, ibu satu anak tersebut menegaskan bahwa dirinya sudah benar-benar bercerai dari Vicky Prasetyo.

"Iya, gue udah cerai," tegas Kalina dalam videonya bersama Melaney Ricardo.

Lewat video tersebut, mantan istri Deddy Corbuzier itu juga mencoba meluruskan bahwa dirinya tidak minggat dari kediaman Vicky, seperti yang ramai diberitakan sebelumnya. Ia justru pergi dari rumah setelah mengetahui bahwa rumah tangganya sudah tak lagi bisa diselamatkan.

"Saya minta maaf sebesar-besarnya tanpa menyudutkan ataupun memojokkan siapapun di sini, sejak tanggal 22 Desember gue sudah keluar dari rumah beliau. Bukan karena gue minggat seperti banyak berita di luaran, gue lurusin," ungkap Kalina.

Â

"Tapi memang karena gue harus pisah dan saat itu sudah bicara tentang kata pisah, mungkin belum divorce (cerai), baru diucapkan kata pisah gitu," sambung Kalina.

Meski mengaku sudah bercerai, Kalina tidak bisa memastikan kapan pastinya ia dan Vicky telah benar-benar mengakhiri rumah tangga mereka. Kendati demikian, wanita 41 tahun ini juga menyebut bahwa dirinya sudah berusaha cukup keras untuk mempertahankan rumah tangganya yang baru seumur jagung.

Sayangnya, di tengah jalan Kalina lebih memilih menyerah dengan pernikahannya. Lantaran ia meyakini bahwa dirinya lebih bahagia setelah berpisah dari Vicky.

"Bukan berarti gue gak mau mempertahankan rumah tangga, bukan karena gue tidak mau mencoba untuk bertahan dan sabar, as you know gue udah mencoba beberapa hal," paparnya.

"Gue bukannya gak mau sabar, tapi sekarang gue cari kebahagiaan sendiri dan gue tahu kebahagiaan itu bukan dari orang lain tapi dari diri sendiri, jadi gue mencari kebahagiaan itu dimulai dari diri gue sendiri," tandasnya.