LOS ANGELES - Musisi Machine Gun Kelly resmi melamar sang kekasih, Megan Fox, setelah 1,5 tahun berpacaran. Kabar bahagia tersebut diumumkan langsung oleh keduanya lewat akun Instagram masing-masing, pada 12 Januari 2021.

Dalam unggahannya, musisi bernama asli Colson Baker itu terlihat berlutut dan menyodorkan cincin pada sang kekasih. Ibu tiga anak itu kemudian turut berlutut, mengambil cincin, dan menyematkan ke jarinya.

Aktris Transformers itu kemudian memeluk Kelly dan menciumnya. “Pada Juli 2020, kami duduk di bawah pohon beringin ini dan meminta keajaiban. Kami tidak menyadari rasa sakit yang harus dihadapi untuk bisa bersama,” ujar Fox.

Janda Brian Austin itu menambahkan, “Sekitar 1,5 tahun melewati rasa sakit itu bersama dan tertawa lebih banyak dari yang bisa kubayangkan, dia memintaku untuk menikah dengannya.”

Mengutip Page Six, Kamis (13/1/2022), Machine Gun Kelly melamar Megan Fox, pada 11 Januari 2022. Sang rapper menyerahkan cincin berlian dan zamrud yang diikatkan menjadi satu sebagai hadiah pertunangan untuk Fox.

Dalam penjelasannya di Instagram, cincin tersebut dirancang khusus oleh Stephen Webster, desainer perhiasan asal Inggris. “Dua batu pada cincin tersebut direkatkan dengan dua pita magnetik berduri yang menyatu,” tuturnya.

Bagi Megan Fox, pertunangan itu akan menjadi babak baru dalam hidupnya setelah bercerai dari Brian Austin Green, pada Mei 2020. Mereka menikah pada 2010 dan dikaruniai tiga anak dari pernikahan itu.

Pasangan ini pertama kali bertemu pada akhir 2019, ketika terlibat dalam satu judul drama kriminal, Midnight in the Switchgrass. Machine Gun Kelly dan Megan Fox baru go public dengan hubungan mereka, pada Juni 2020.*

