ARDHITO Pramono artis AP yang diciduk polisi gegara kasus narkoba. Berikut biodata dan agama Ardhito Pramono.

Ardhito Pramono lahir 22 Mei 1995. Pria beragama Islam ini berasal dari Jakarta yang menekuni banyak bidang di dunia entertainment.

Potret Ardhito sangat khas dengan gigi gingsulnya dan rambut keriting. Pria berkacamata ini senyumnya selalu mengingatkan orang akan dirinya.

Ardhito mulai dikenal sejak 2013 karena menyanyikan lagu AJ Rafael She Was Mine. Mulai mengembangkan bakatnya, Ardhito pun banyak merilis lagu.

Sejak saat itu, lagu-lagu Jazz yang easy listening di platform digital. Beberapa lagu yang hits adalah I Placed My Heart, What Do You Feel About Me dan lainnya.

Ardhito tak sekadar musisi, namun juga aktor utama film. Salah satu film yang menunjukkan bakatnya itu adalah Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini (NKCTHI).

Ia mengisi original soundtrack film tersebut dengan single berjudul Fine Today. Ardhito jago main alat musik juga suaranya merdu didengar.

Baca Juga: Konsumsi Ganja, Ardhito Pramono Ditangkap di Kediamannya

Sukses dengan NKCTHI, Ardhito rupanya dapat tawaran main film yang ceritanya masih berkaitan. Story of Kale: When Someone's in Love, Ardhito sebagai Kale yang menjalani hubungan toksik dengan Aurelie Moeremans (Dinda).

Dua film tadi cukup membesarkan nama Ardhito sebagai publik figur. Bahkan bisa dibilang karier Ardhito selama pandemi ini cukup moncer. Namun di awal 2022, tak disangka Ardhito ketahuan pakai barang haram narkoba. Ardhito ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat di rumahnya di kawasan Jakarta Timur. Dia ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Saat ini, Ardhito masih dilakukan pemeriksaan secara intensif setelah ditangkap. "Terkait narkoba ganja," kata Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Danang Setiyo.