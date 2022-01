SEOUL - Do Kyungsoo alias D.O merayakan pertambahan usianya, pada hari ini (12/1/2022). Mengawali karier sebagai personel EXO pada 2012, dia tak hanya dikenal sebagai idol K-Pop.

D.O EXO juga tercatat sebagai salah satu idol K-Pop dengan kualitas akting mumpuni. Memulai debut layar lebar lewat film Cart, dia tercatat sudah membintangi delapan judul film.

Tiga di antara film itu layak ditonton ulang jika kamu penggemar D.O, berikut ulasannya.

Cart (2014)

Film arahan Boo Ji Young ini merupakan proyek debut D.O di layar lebar. Sebagai pendatang baru, dia berkesempatan adu akting dengan sederet aktor senior kala itu, sepert Yum Jung Ah dan Moon Jung Hee.

Film tersebut berkisah tentang perjuangan karyawan kontrak di sebuah supermarket yang tiba-tiba harus diberhentikan dari pekerjaannya. D.O berperan sebagai Tae Young, putra Sun Hee, pegawai kontrak di supermarket tersebut.

Berkat perannya dalam film yang rilis pada 2014 itu, D.O dinominasikan dalam berbagai ajang penghargaan bergengsi, seperti Best Newcomer Asian Film Awards 2015 dan Best Supporting Actor Grand Bell Awards 2015.

Pure Love (2016)

Dari Cart, D.O kemudian membintangi film Pure Love di mana dia beradu akting dengan Kim So Hyun. Dalam film itu, dia berperan sebagai Beom Sil remaja yang dikenal polos dan pemalu.

Beom Sil kemudian jatuh cinta pada Soo Ok (Kim So Hyun), seorang gadis yang tak bisa berjalan normal karena mengalami cedera kaki. Rasa cintanya, membuat Beom Sil ingin menikahi Soo Ok.

Lewat film arahan Lee Eun Hee itu, D.O berhasil membawa pulang piala Most Popular Actor (Film) dari Baeksang Arts Awards pada 2016.

My Annoying Brother (2016)

D.O kembali membuktikan kualitas aktingnya lewat film My Annoying Brother yang mempertemukannya dengan Jo Jung Suk dan Park Shin Hye. Dalam film itu, dia berperan sebagai atlet judo bernama Goo Do Young.

Dia mengalami cedera saraf optik saat bertanding yang membuatnya kehilangan penglihatan secara permanen. Di tengah kondisi tersebut, Do Young kembali bertemu dengan kakaknya, Goo Doo Shik (Jo Jung Suk) yang baru keluar dari penjara.

Tinggal satu atap dengan kakaknya yang seorang penipu tak mudah bagi Do Young awalnya. Namun kedua kakak beradik itu berhasil beradaptasi satu sama lain. Hingga suatu hari, Doo Shik mengetahui dia mengidap kanker stadium akhir dan hanya memiliki sedikit waktu untuk hidup.

Dia kemudian membantu Do Young untuk bertanding di Rio Paralympics sambil mempersiapkan masa depan untuk sang adik. Berkat perannya dalam film itu, D.O meraih dua penghargaan bergengsi: Most Popular Actor Baeksang Arts Awards 2017 dan Best New Actor Blue Dragon Film Awards 2017.

