VICKY Prasetyo dan Kalina Oktarani dikabarkan bercerai. Ada banyak fakta menarik soal perceraian Vicky dan Kalina.

Padahal Vicky dan Kalina terlihat selalu kompak dalam melewati suka dan duka bersama. Salah satunya ketika Vicky terseret kasus perbuatan tidak menyenangkan yang dilayangkan mantan istrinya, Angel Lelga. Kalina tampak begitu setia menemani serta mendukung Vicky kala itu.

Berikut ini lima fakta kabar perceraian Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo yang telah MNC Portal Indonesia rangkum dari berbagai sumber, Selasa (11/1/2022).

1. Vicky Prasetyo isyaratkan pisah

Vicky Prasetyo pernah mengunggah kalimat galau di Instagram Story. Dia juga meminta maaf atas segala kesalahannya lantaran tak bisa menjadi pemimpin yang baik. Unggahan ini lah yang menjadi pemicu isu keretakan rumah tangganya kerap merebak di media sosial.

"Akhirnya semua berhenti di usia satu tahun. Mohon maaf atas semua kesalahan sebagai nahkoda di perjalanan perahu ini," tulis Vicky di Instagram Story.

2. Kalina Oktarani akan pindah rumah

Isyarat perpisahan kian menguat ketika Kalina Ocktaranny mengunggah foto rumah dua tingkat yang diduga akan menjadi miliknya di Instagram Story. Kalina juga menyebut dirinya akan menempati rumah tersebut dalam waktu dekat.

Pasalnya, rumah itu memiliki jarak yang tak terlalu jauh dari kediaman mantan suaminya, Deddy Corbuzier. Sehingga, dia pun bisa berdekatan dengan putra semata wayangnya, Azka Corbuzier.

"Bismillah, kasih waktu mama sebentar lagi untuk menepati janji mama ke kamu ya cha. Biar bisa tinggal dekat dengan kamu lagi Cinta mama," lanjutnya.

Baca Juga: Vicky Prasetyo Ceraikan Kalina Oktarani, Alasannya Bikin Geleng-Geleng Kepala

3. Kalina Oktarani mengaku single

Kalina sempat mengaku berstatus single dalam Instagram Story. Kala itu, dia sedang makan malam bersama dua sahabatnya, Denise Chariesta dan Ivan Gunawan. Tak ingin melewati momen, Kalina lantas membuat story di Instagram-nya.

Pada kesempatan itu, Kalina mengarahkan kamera ke wajahnya dan Denise sembari menyebut soal status single-nya. Hal itu sontak membuat Ivan Gunawan yang mendengarnya langsung kaget dan menanyakan kondisi rumah tangganya dengan Vicky Prasetyo .

"Lo single? Lo sudah nggak sama Vicky emang?" tanya Ivan Gunawan dalam Instagram Story yang dibagikan Kalina.

"He he he, aduh aku tuh....," jawab Kalina Oktarani.

Tampaknya, Kalina keceplosan saat mengatakan hal tersebut. Meski ibu satu anak itu enggan menjawabnya, Ivan menyimpulkan bahwa pernikahan Kalina dengan mantan tunangan Zaskia Gotik itu memang benar-benar telah berakhir. Dia bahkan langsung mengucap syukur mendengar kabar itu.

"Kok gue ketinggalan sih?" lanjut Ivan.

"Nggak usah dibahas bisa nggak sih?" pinta Kalina.

"Alhamdulillah. Kita cheers yuk. Semangat yuk," kata Ivan lagi, mencoba menyemangati Kalina.

4. Vicky Prasetyo sebut Kalina minta pisah Kabar keretakan rumah tangga Vicky dan Kalina semakin diperkuat dengan pernyataan Vicky yang menyebut ibunda Azka Corbuzier memang berniat untuk pisah darinya. Pasalnya, mantan istri Deddy Corbuzier itu sudah tak sanggup lagi menghadapinya. "Iya dia minta pisah. Dia udah mulai kayak nggak sanggup," kata Vicky Prasetyo dalam salah satu acara stasiun televisi. Alasannya, Kalina merasa cemburu melihat Vicky dikelilingi wanita cantik setiap bekerja. Apalagi mantan suami Angel Lelga itu sempat makan berduaan dengan wanita tersebut. Tak lama kemudian, Kalina pun mengutarakan niat berpisahnya dengan Vicky. "Dia sempat cemburu masalah partner teman aku di sebuah acara. Padahal aku cuma silaturahmi doang, pergilah kita main, makan di warung Korea," ujar Vicky Prasetyo. 5. Usia pernikahan 1 tahun Terlepas dari kabar perceraiannya ini, Vicky Prasetyo tampaknya merasa sedih dengan perjalanan kisah cintanya. Pasalnya, tidak ada hubungan yang pernah bertahan lama sepanjang hidupnya. Bahkan, dia tak pernah merasakan perayaan setahun pernikahan hingga saat ini. "Belum pernah satu tahunan. Sama yang kemarin, yang pakai kerudung, cuma delapan bulan," kata Vicky Prasetyo. Diketahui, Kalina resmi menikah dengan Vicky Prasetyo pada 13 Maret 2021. Saat itu, Vicky menikahi Kalina dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp 130.321. Kalina sempat hamil buah cinta pernikahan mereka, namun sayangnya Kalina mengalami keguguran.