JAKARTA - Salah satu personel Blackpink, Kim Ji-soo alias Jisoo menjadi pemeran utama dalam drama Korea bertajuk Snowdrop. Sempat dikecam lantaran episode perdana dinilai menyimpang dari sejarah, Snowdrop nyatanya bisa terus tayang hingga malam kemarin.

Memasuki episode sembilan, drama yang juga diperankan oleh Jung Hae In ini sempat menjadi trending topik di Twitter. Hastag #SnowdropEp9 bahkan ramai dicuitkan oleh para pengguna Twitter.

Hal tersebut rupanya berkaitan dengan penampilan Jisoo sebagai Young-Ro saat beradegan bersama Jung Jae In alias Soo-Ho. Dalam potongan tayangan Snowdrop episode sembilan, terlihat Soo-Ho yang sangat takut kehilangan Young-Ro, begitu pula sebaliknya.

"Oh my gosh their stares. It's true what Haein said during the interview, Snowdrop is tears and pain. Gila asli, mata Sooho disini bener2 ketakutan ditinggal Young Ro baru kali ini liat tatapan dia sesendu itu. Ya ampun hatiku nano-nano. #SnowdropEp9," tulis @Holyhaesoo13.

"The eyes says it all Kalian tuh rasa yang tepat disituasi yang Bangsatttttt #snowdropEp9," tulis @riizdayy.

"ga bisa ga bisa sakit banget lihat tatapan mata sooho ke youngro. my poor boy can't hide his feelings anymore. he looks lost. kacau banget sooho. raut sooho kayak takut kehilangan youngro, raut youngro juga sama kayak berat ninggalin sooho," tulis @sparklynebula.

"THIS SCENE! Disini emosi mereka kerasa banget ga mau pisah. Ayo youngsoo baikan yukk cape ini nangis mulu Asli deh gw rasa klo dr awal snowdrop ga kena kontroversi bkl lbh booming. Acting nya ok bgt apalagi jisoo yg di luar ekspektasi #SnowdropEp9," tulis @ksoovv. Adegan saat Jisoo dan Young-Ro membuat penonton baper dan tak sabar menyaksikan kelanjutan dari serial tersebut. Apalagi, serial arahan sutradara Jo Hyun-tak ini semakin seru dan menegangkan.