JAKARTA - Gaya foto kekinian ala Clarissa Punipun banyak dicari publik ketika dia kerap bertransformasi dalam berbagai karakter sebagai cosplayer. Meski populer di bidang itu, dia dikenal sangat peduli dengan pendidikannya.

Dia adalah lulusan Sarjana Komputer Universitas Bina Nusantara. Selain itu, dia juga pemilik gelar BSc dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Nottingham, Inggris.

Gaya foto kekiniaan ala Clarissa Punipun. (Foto: Instagram/@punipun7)

Clarissa Punipun menarik perhatian para kaum adam berkat wajah imut dan tubuh mungilnya. Dia memiliki mata belok dengan pipi chubby dan bibir mungil. Berikut tiga gaya foto kekinian cosplayer yang memiliki kemampuan visionomist tersebut seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya.

Tampilan Imut ala Anak SMA

Clarissa kerap mengunggah fotonya dalam balutan seragam sekolah. Tak hanya ala Jepang, dia juga beberapa kali mengunggah foto mengenakan seragam putih abu-abu.

Gaya foto kekiniaan ala Clarissa Punipun. (Foto: Instagram/@punipun7)

Dalam unggahannya pada 26 Agustus 2021, dia membagikan dua fotonya dalam balutan seragam SMA ala siswa Indonesia dan Jepang. "Seragam sekolah Indonesia atau Jepang. Mana favoritmu? Jadi kangen sekolah," katanya dalam unggahan tersebut.

Seksi dalam Bodysuit

Jika biasanya Clarissa tampil imut, dalam foto ini dia menampilkan sisi seksi dirinya. Dia mengenakan Zip Up bodysuit berwarna biru metalik yang dipadukan dengan bawahan jeans. "Make the world yours (Buat dunia menjadi milikmu)," ujarnya dalam foto yang diunggah pada 1 Desember 2021 tersebut.

Unggahan yang telah disukai lebih dari 25.500 kali itu kemudian ramai dikomentari penggemarnya. "Agen mata-mata dari mana nih?" kata seorang netizen. Lainnya mengatakan, "Aduh, cantiknya enggak ada obat."

Elegan dalam Gaun Hitam

Tak hanya imut dan seksi, Clarissa Punipun juga memiliki sisi lain yang terlihat elegan dan dewasa. Dalam salah satu foto unggahannya di Instagram, dia mengenakan cocktail dress lengan panjang berwarna hitam.

Gaya foto kekiniaan ala Clarissa Punipun. (Foto: Instagram/@punipun7)

Menariknya, gaun itu memiliki area yang sedikit mengintip pada bagian dadanya. Sementara rambut Clarissa Punipun ditata sederhana dengan gaya ponytail dan poni menutupi dahinya.*

