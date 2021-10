JAKARTA - Biodata dan agama Clarissa Punipun ternyata menjadi pertanyaan masyarakat. Berikut, biodata serta agama dari perempuan pemilik nama asli Clarissa Widjaya tersebut.

Clarissa Punipun merupakan seorang cosplayer yang juga sempat dinobatkan sebagai brand ambassador Geek Fam, ASUS ROG, dan Lugiami. Ia diketahui sempat mengikuti kurang lebih 100 event cosplay di dalam hingga luar negeri dan menorehkan prestasi.

Ia diketahui sempat menjadi pemenang sebagai Most Favorite Cosplayer of the Year dalam ajang Indonesia Gaming Awards 2019. Ia juga dinobatkan sebagai Ambassador dari Kurate Gakuen Moe, menjadi maskot dalam Akikoloid-chat di Lawson Indonesia pada 2013, dan masih banyak lagi. Clarissa Punipun juga sempat masuk sebagai Top 10 finalist of NHK Japan Kawai.i International 2019 serta menjadi finalis pilihan nomor dua dalam ajang NHK Kawai.i International 2019.

Memiliki tinggi badan 155cm, Clarissa Punipun merupakan seorang perempuan yang memiliki darah campuran antara Jepang, China, dan India. Saat ini, ia juga diketahui telah berusia 29 tahun.

Terkait pendidikan, Clarissa diketahui sempat mengenyam pendidikan Sarjana Komputer di Universitas Internasional Bina Nusantara. Ia juga pernah bersekolah di Universitas Nottingham dengan gelar BSc usai menempuh pendidikan jurusan Rekayasa Perangkat Lunak.

Tak hanya itu, ia juga memiliki sertifikasi HP John Robert Powers dan sertifikasi fotografi dari S7ven. Bahkan, ia juga tercatat sempat mengikuti kelas junior model milik Titi Qadarsih. Sayangnya, tidak diketahui apa agama yang dianut oleh Clarissa. Perempuan kelahiran Jakarta ini juga diketahui cukup gemar bermain game dan dimulai sejak ia masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Saat ini, ia diketahui sempat bermain sejumlah game seperti Mobile Legends, AOV, hingga Hearthstone, COC, hingga PUBG. Dalam video di akun Youtube Deddy Corbuzier, Clarissa mengaku bahwa dirinya memiliki kemampuan visionomist. Ia mengaku mampu untuk membaca wajah seseorang. Ia menyebut bahwa hanya dengan melihat wajah, dirinya bisa menebak karakter seseorang, mulai dari saat mereka masih kecil, masa depan orang tersebut, dan tentunya masa tua.