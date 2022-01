LOS ANGELES – Andrew Garfield mengaku saat dirinya harus berbohong tentang tidak kembali di film Spider-Man: No Way Home merupakan hal yang paling menyenangkan untuknya. Pengakuannya tersebut dia ungkapkan dalam wawancara dengan The Wrap.

Meskipun menyenangkan, akan tetapi akor berusia 38 tahun ini juga mengalami stress ketika harus menutupi kebohongan tersebut. Andrew Garfield menganggap hal tersebut mirip seperti permainan Warewolf.

“Itu agak menegangkan, tetapi juga sangat menyenangkan,” ujar Andrew Garfield dikutip melalui Comic Book, dikutip Senin (10/1/2022).

“Ini seperti permainan Warewolf besar yang saya mainkan dengan jurnalis dan orang-orang menebak, dan itu sangat menyenangkan,” kata Garfield kepada The Wrap.

Lebih lanjut, Andrew Garfield mengatakan bahwa dia merupakan seseorang yang tidak pandai dalam menutupi sebuah kebohongan. Bahkan, Andrew sendiri mengaku tidak suka berbohong.

“Tapi saya terus membingkainya sebagai permainan. Dan saya terus membayangkan diri saya murni sebagai penggemar karakter itu, yang tidak sulit untuk dilakukan," ungkapnya.

Aktor yang membintangi film The Amazing Spiderman itu terpaksa berbohong lantaran ingin mengetahui seberapa antusias para penggemar untuk menonton filmnya tersebut. Dia hanya berusaha menjadi seorang aktor yang baik. “Saya menempatkan diri saya pada posisi, 'Nah, apa yang ingin saya ketahui? Apakah saya ingin dipermainkan? Apakah saya ingin menemukannya ketika saya pergi ke teater? Saya ingin aktor untuk melakukan pekerjaan yang sangat bagus dalam meyakinkan saya bahwa dia tidak ada di dalamnya. Tapi itu mendebarkan, sebenarnya," tutup Garfield.