JAKARTA – Series original terbaru Vision+ yang berjudul Lukas: The Journey of an Altar Boy memberikan kisah yang ringan namun penuh makna. Series yang dirilis pada tanggal 24 Desember 2021 ini bercerita tentang seorang anak bernama Lukas yang berpetualang mencari ayahnya. Melalui series ini, penonton bisa mengambil banyak pesan moral dari karakter Lukas, tokoh utama dari series petualangan ini.

Bagaimana sosok Lukas dalam series tersebut? Simak ulasannya berikut ini.

Baca Juga:

Hangatkan Weekend dengan Film Pilihan Vision+, Ada "Boogie", "Tunnel" & "Still Human"

Penuh Kejutan dari Peserta & Juri, Ikuti Serunya "X Factor Indonesia" RCTI di Vision+!

1. Berjiwa sosial tinggi dan suka membantu orang lain

Di episode awal, penonton sudah bisa menyaksikan bagaimana Lukas memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia digambarkan memiliki banyak teman dan sangat dekat dengan keluarganya. Ketika bertemu Frans dan Flory, ia juga mudah akrab dengan keduanya.

Tak hanya itu, ia juga gemar membantu orang lain. Hal ini terlihat di berbagai scene, seperti saat ia membela Frans dari murid-murid yang mengganggunya, saat ia merawat neneknya yang sedang sakit, dan saat ia membantu mencari seorang anak yang hilang, walaupun pada saat itu ia juga sedang sibuk mencari ayahnya.

2. Religius dan taat agama

Sebagai calon Putra Altar, Lukas digambarkan sebagai anak yang religius dan selalu memegang teguh nilai-nilai agama. Walaupun ia tidak menguasai isi Alkitab sebaik sahabatnya, Frans, ia selalu antusias dan tak berhenti berusaha untuk mendalami agamanya.

Ia juga rajin beribadah dan selalu berdoa kepada Tuhan. Selain rutin beribadah di gereja bersama ibu dan neneknya, ia juga banyak berdoa sebelum beraktivitas dan saat berjuang mencari ayahnya.

3. Pantang menyerah dan suka berpetualang

Di series ini, Lukas melewati berbagai tantangan dan peristiwa yang menyedihkan ketika ingin mencari ayahnya, namun hal itu tak membuat ia menyerah. Walaupun orang-orang di sekitarnya meragukan keputusan Lukas, ia tetap yakin bahwa ia bisa menemukan ayahnya.

Pada akhirnya, sikapnya yang pantang menyerah juga membuat orang-orang di sekitarnya menjadi percaya kepadanya, dan bahkan membantu Lukas dalam petualangannya.

Jay Sukmo selaku sutradara Lukas: The Journey of an Altar Boy menyampaikan lebih lanjut mengenai karakter Lukas pada program Why Him/Her dari Vision+. “Ketika menjadi calon Misdinar, si Lukas ini, dia sering aktif kegiatan di gereja. Secara karakter, secara personal, dia itu anak yang aktif, hiperaktif, suka bergaul, dan gemar berpetualang,” katanya.

Bagaimana suka duka Lukas dalam berpetualang mencari ayahnya? Nonton series original Lukas: The Journey of an Altar Boy eksklusif di Vision+! Episode 1 dan 2 bisa Anda akses secara gratis.

Segera unduh aplikasi Vision+ di Google Play Store atau App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok) atau WhatsApp di 0888 8000 00.