BIODATA dan agama Naufal Samudra berikut ini akan diulas. Ya, aktor ganteng 22 tahun ini baru saja ditangkap polisi karena kasus penyalahgunaan narkoba.

Kabar ini pun dikonfirmasi Kabid Humas Polda Merto Jaya Kombes Pol E Zulpan. Dia juga mengatakan Naufal Samudra ditahan atas kasus dugaan penyalah gunaan narkoba. "Ya betul (Naufal Samudra ditangkap), terkait narkoba," kata Zulpan saat dihubungi awak media, Jum'at (7/1/2022).

Ya, Naufal Samudra merupakan seorang aktor kelahiran Yogyakarta. Dia mulai dikenal publik setelah memerankan karakter Robby di sinetron Mermaid in Love.

Kemudian ia juga menjadi bintang film Jailangkung 2 (2018) sebagai Bram, Something In Between (2018) sebagai Raka serta Di Bawah Umur (2020) sebagai Kevin.

Pemilik nama Naufal Samudra Weichert ini lahir di Yogyakarta, 12 April 1999. Ia merupakan artis kewarganegaraan Indonesia. Di balik bakatnya yang jago aktimg, Naufal juga hobi nyanyi. Pekerjaannya saat ini adalah aktor, model serta penyanyi. Sementara agama Naufal Samudra adalah Islam. Nama akun Instagram Naufal Samudra adalah @itsnaufalsamudra. Sudah lama pula Naufal berpacaran dengan Dinda Kirana yang juga artis sinetron.