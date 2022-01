JAKARTA - Jessica Iskandar tengah menanti kelahiran anak keduanya. Artinya, sebentar lagi, putra pertama Jessica Iskandar, El Barack Alexander, akan segera memiliki seorang adik.

Artis yang akrab disapa Jedar ini pun membeberkan sikap manis anak pertamanya kepada calon adiknya. Dia mengatakan, El selalu semangat memeluk calon adiknya setiap malam.

“Kakak EL semangat banged peluk kamu setiap malam!” kata Jedar seperti dikutip dari postingan Instagramnya, Kamis (6/1/2022).

Melalui postingan itu, Jedar mengunggah foto hasil USG yang memperlihatkan perkembangan janinnya. Istri Vincent Verhaag ini juga menuliskan doa untuk sang calon buah hati.

“Dear you! We are so excited for you! Our little love,” tulis artis 33 tahun itu.

Dia berharap anak pertamanya dengan Vincent ini bisa tumbuh sehat di perutnya hingga lahir ke dunia. Dia juga berharap kelak anaknya bisa menjadi orang yang berbudi dan membanggakan orang tua.

“Tumbuh yang sehat ya di dalam perut mama, lahir sehat sempurna jadi anak yang takut akan Tuhan, bertanggung jawab, berbudi pekerti baik dan sayang orang tua. Jadi anak yang bangga dan bahagia. Amin,” kata Jedar.

Sontak, postingan ini banjir komentar warganet. Banyak yang menilai bahwa anak kedua Jedar ini akan mirip dengan sang suami, Vincent.

“Mirip daddy-nya banget,” kata netizen.

“Verhaag banget,” komentar yang lain.

“Pasti mirip papi Vincent,” tulis netizen.

