RUMAH tangga Olla Ramlan dan Muhammad Aufar Hutapea sempat diisukan tidak baik-baik saja. Pasangan tersebut bahkan dikabarkan cerai.

Sampai saat ini pun baik Olla maupun Aufar membantah kabar tersebut. Mereka selalu bilang semuanya baik-baik saja. Tidak ada masalah di rumah tangganya.

Tapi, saat ngobrol bareng Roy Kiyoshi di channel Youtube OPRA Entertainment, Olla Ramlan mengisyaratkan ada yang tidak baik-baik saja dalam urusan percintaannya dengan Aufar Hutapea.

"Apa yang akan terjadi padaku di 2022?" tanya Olla Ramlan ke Roy Kiyoshi. Lalu, Roy menjawab, "Nothing happen. Enggak terjadi sesuatu yang jelek," jawabnya.

Baca Juga:Â Ramalan Roy Kiyoshi Tahun 2022 Pandemi Covid-19 Berakhir tapi Bakal Ada Bencana Besar, Waspada!Â





Lalu, entah bagaimana Olla begitu bersemangat untuk menanyakan soal perceraian rumah tangganya ke Roy. "Pernikahan aku bertahan atau tidak? Jawab saja, kan yang ngomong Roy bukan aku," kata Olla.

Roy pun malu-malu menjawab pertanyaan tersebut. Tapi akhirnya dia mengeluarkan pernyataan, "In the end, enggak (akan bertahan pernikahan Olla dan Aufar)."

Obrolan mereka berlanjut, sampai akhirnya Roy balik bertanya, "Mami (Olla) sudah enggak bahagia, ya?". Mendapat pertanyaan seperti itu membuat Olla malah tertawa.

"Happy enggak, ya? (tertawa) I'm happy with myself now. Kalau untuk relationship, aku rasa dia (Aufar) juga lagi happy sama dirinya sendiri sekarang," jawab Olla.





Ia menekankan bahwa kebahagiaan anak-anak adalah yang paling utama untuk sekarang ini. "Hal paling penting, paling utama, anak-anak aku bahagia. Even nanti aku dan Aufar pisah atau nanti kita balik lagi ... maksudnya harmonis lagi, aduh sampai keselek, kita jalani saja. Yang penting anak-anak bahagia," ungkap Olla. Roy kemudian menyampaikan pesan yang membuat Olla terdiam. Menurut selebriti yang punya kemampuan indigo tersebut, pada akhirnya kesedihan Olla akan berlalu. "Kalau itu (perceraian antara Olla Ramlan dan Aufar) terjadi, sedihnya akan redup. Maksudnya, sedih pasti tapi akan berlalu dengan cepat," terang Roy. Olla pun menimpali Roy dengan pernyataan bahwa soal kesedihan tersebut, itu semua ada di mindset kita masing-masing. "Mindset kita yang atur. Bangun tidur bete baca media, tapi itu yang aku jaga mood aku. Aku pun kalau di media sosial enggak mau memperlihatkan kesedihanku. Menurut aku, ya, kita harus kelihatan happy karena life's go on. Kita lebih baik move on," jawab Olla. Roy pun menimpali pernyataan Olla tersebut, "Saat Mami bilang gitu, aku kok ngerasa sedih."