BUNGA Citra Lestari (BCL) sesekali pamer momen liburan ke pantai berbikini. Potret hot mom ini sukses menyita pwerhatian warganet.

Berlibur ke pantai memang tak lengkap tanpa sebuah es kelapa. Yap, kali ini BCL tampil berpose begitu menawan di sebuah cafe dekat pantai.

Β

Istri mendiang Ashraf tersebut terlihat aduhai dan seksi mengenakan bikini bermotif floral. Dia sangat bahagia saat berlibur kala itu.

"Do more of what makes you happy 😊 #bungacitralestari #bali," tulisnya di caption.

Netizen pun tersihir akan pesona cantik BCL yang tak pernah pudar. Ada yang memuji dia sebagai hot mama hingga body mulusnya jadi sorotan. β€œSuper sexi mom!!” puji @iva** untuk BCL. β€œBening bangett unge,” tambah @rest*** "Sexi abis minta foto yang itu dong..😍😍," tulis acub*** "Ketiaknya bagus, mulus," kata yang lainnya.