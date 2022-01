KABAR duka, Mbah Ponco bintang film Ziarah meninggal dunia. Ia mengembuskan napas terakhir karena sakit.

Dukuh Pagerjuang, Kalurahan Kampung, Kapanewon Ngawen, Risdiyanto membenarkan jika Mbah Ponco meninggal dunia. Ia dikonfirmasi meninggal pada Selasa 4 Januari 2021.

"Benar, meninggalnya kurang lebih jam 10 malam di rumahnya," katanya.

Risdiyanto juga mengatakan bahwa Mbah Ponco meninggal dunia karena sakit. Sudah tiga tahun simbah menderita stroke.

Mbah Ponco meninggal dunia di usai 105 tahun. Walau mungkin terdengar asing, semasa hidup Mbah Ponco di dunia perfilman berprestasi.

Ini semua berkat peran Mbah Ponco yang menjadi bintang utama film tersebut. Film ziarah mendapatkan nominasi dalam ASEAN International Film Festival and Awards (AIFFA) 2017, yaitu Best Film, Best Screenplay, Best Director, dan Best Actress.

Film karya BW Purba Negara ini juga pernah mendapat nominasi FFI 2016 dengan kategori Penulis Skenario Asli Terbaik. Selama