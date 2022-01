JAKARTA- Adik Bibi Andriansyah, Fujianti Utami alias Fuji tampaknya masih belum bisa melupakan kepergian sang kakak dan kakak iparnya, Vanessa Angel untuk selamanya. Dia pun mengunggah foto keduanya di tahun baru 2022, Sabtu (1/1/2022).

Dalam foto tersebut, Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah terlihat mengenakan kacamata kembar. Kacamata tersebut memiliki bentuk karakter Mickey Mouse dan Minnie Mouse. Fuji pun kemudian memberikan ucapan untuk sang kakak dan kakak iparnya itu.

"Happy New Year, Mickey, Minnie," tulis Fuji dikutip dari akun Instagram pribadinya, Sabtu (1/1/2022).

"I love you, I love you, I love you," sambung Fuji.

Sebelumnya, Fuji juga sempat membuat warganet haru. Dia sempat membagikan vidoe TikTok kala tengah merindukan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Dalam video tersebut, Fuji terlihat tidak bisa membendung air matanya. Dara 19 tahun tersebut tampaknya tidak bisa membendung kesedihannya. "Aku tidak tahan lagi, aku rindu kalian, dan ini sangat sakit," katanya. Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah diketahui meninggal dunia pada 4 November 2021. Mereka mengalami kecelakaan di Tol Nganjuk, Jawa Timur. Kedua meninggalkan satu anak bernama Gala Sky Andriansyah yang kini dirawat keluarga Bibi Andriansyah.