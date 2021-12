JAKARTA - Penghujung bulan Desember menjadi hari yang spesial buat Ivan Gunawan. Tepat pada 31 Desember 2021, artis sekaligus desainer ini merayakan hari ulang tahun yang ke-40.

Di hari spesialnya ini, Ivan Gunawan pun mendapatkan banyak ucapan dan doa dari orang-orang terdekatnya. Salah satunya datang dari penyanyi dangdut Ayu Ting Ting.

Baca Juga:

Bukan Hanya Ivan Gunawan, Sederet Artis Ini Juga Anggap Boneka Sebagai Anaknya

Disebut Stres Punya 'Anak' Boneka, Ivan Gunawan: Enggak Aku Masih Sadar Kok





Melalui media sosial Instagramnya, Ayu mengunggah foto berduanya dengan sang desainer. Ada dua foto bersama yang diunggah Ayu di postingan Instagramnya.

Tak hanya memajang foto berdua, pedangdut asal Depok ini juga memberikan pesan manis. Ayu bahkan menyebut Ivan Gunawan sebagai ‘my boy’ di keterangan fotonya.

“Happy birthday to the one and only my boy @ivan_gunawan yeeaaaaa,” kata Ayu Ting Ting dikutip dari Instagram, Jumat (31/12/2021).

Pelantun lagu Sambalado ini juga mendoakan agar pria yang akrab disapa Igun ini selalu sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Tak lupa, dia juga berpesan kepada Igun agar selalu sayang kepadanya.

“Sehat terus, panjang umur, banyak rezeki, tambah sukses dalam apapun, jadi lebih baik, semoga apa yang diinginkan terkabul amin, selalu setia dan sayang sama aku, pokoknya selalu bahagia amin,” tulis Ayu lagi.

Dia lalu menutup keterangan foto yang manis itu dengan pesan cinta. “Luv n always support you muaaachh,” kata ibu anak satu itu. Sontak, unggahan ini pun banjir komentar warganet yang mendoakan agar Igun dan Ayu segera melangkah ke pelaminan. “Insya Allah tahun depan nikah ya,” kata netizen di kolom komentar. “Cepet nikah ya kalian berdua,” komentar yang lain. “Pasangan serasi, cocok banget. Semoga jodoh,” tulis netizen.