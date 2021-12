JAKARTA- Ivan Gunawan mengaku banyak yang bertanya-tanya terkait kewarasannya usai mengaku memiliki dua anak bernama, Miracel dan Marvelous. Kedua putranya tersebut diketahui merupakan boneka porselen yang menyerupai bayi.

Kendati demikian, Ivan Gunawan mengaku kepada Boy William, dirinya sadar akan tindakannya tersebut. Dia tampaknya tidak peduli dengan anggapan orang tentang anak-anaknya.

"Enggak aku masih sadar kok, banyak orang yang bilang aku stres, aku halu," kata Ivan Gunawan seperti dikutip dari YouTube Boy William, Kamis (30/12/2021).

Ivan Gunawan tidak ingin anak-anaknya dianggap boneka. Dia bahkan protes ke Boy WIlliam yang terus-terusan menyebut anaknya boneka.

"It's a baby. I treat him like a baby. Gue guyur wine lu ya, dari tadi tanya it's a doll, it's a doll mulu. It's a baby!" ujar Ivan Gunawan bernada kesal.

Ivan Gunawan juga mengaku kini gaya hidupnya sudah berubah. Dia tidak akan minum minuman beralkohol ataupun mastubrasi di kamarnya mengingat kini sudah memiliki anak.

Mendengar pengakuan Ivan Gunawan, Boy William hanya berharap sahabatnya itu baik-baik saja. Dia pun selalu membuka pintu rumah lebar-lebar jika Ivan Gunawan suatu saat membutuhkan bantuannya.

"Kalau kamu butuh bantuan, kamu bisa datang ke aku. Aku cuma berharap kamu tidak gila," kata Boy William.

"Aku baik-baik saja," jawab Ivan Gunawan.