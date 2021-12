JAKARTA- Sederet selebriti ikut bereaksi atas kekalahan Timnas Indonesia dalam leg 1 Piala AFF 2020 yang digelar pada Rabu, 29 Desember 2021. Indonesia diketahui kalah 0-4 atas Thailand dalam gelaran tersebut.

Beberapa selebriti pun ikut bersedih atas kekalahan tersebut. Kendati demikian, mereka masih berharap pada leg 2 Piala AFF 2020 yang akan digelar pada Sabtu, 1 Januari 2022. Beberapa di antara mereka juga berharap agar Shin Tae Yong tak dipecat, apapun hasilnya nanti.

Berikut rangkuman beberapa reaksi selebriti atas kekalahan Indonesia lawan Thailand dalam leg 1 Piala AFF 2020:

1. Darius Sinathrya

Darius Sinathrya ikut mengomentari kekalahan Indonesia dari Thailand melalui Twitter-nya. Lewat cuitannya, dia mengapresiasi upaya para pemain Indonesia yang merumput melawan Thailand hari ini.

Dia juga berharap pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (STY) dipertahankan. "Ok, selesai. At least kita udah coba, pemain muda, dari awal diremehkan, tapi bisa lolos final. Kali ini beda sama final-final sebelumnya. Mereka masih bisa berkembang. Semoga STY dipertahankan,” kata Darius Sinathrya.

2. Atta Halilintar Meskipun tengah berlibur di Turki, Atta Halilintar terus mengikuti pertandingan Piala AFF 2020. Dia pun tampak kecewa dan membagikan emoticon menangis kala Indonesia kalah melawan Thailand dalam pertandingan leg 1 final Piala AFF kemarin. “Sudah lah,” kata Atta disertai emoticon menangis, di Instagram Story. 3. Rian D'Masiv Rian D'Masiv tampaknya masih optimis meskipun Indonesia kalah di leg 1 Piala AFF 2020. Dia berharap agar Indonesia menang 5-0 melawan Thailand di leg 2 nanti. Serupa dengan Darius Sinathrya,dia uga berharap agar pelatih Shin Tae Yong tak dipecat, apapun haslnya nanti dalam leg-2 final Piala AFF 2020. “Apapun hasil nya di leg ke 2, tolong Shin Tae Yong jangan dipecat," cuit Rian D'Masiv di Twitter. 4. Joshua Suherman

Reaksi lainnya datang dari Joshua Suherman yang juga berharap Shin Tae-yong dipertahankan. Dia bahkan sampai me-mention akun resmi PSSI. “ " Jangan pecat Shin Tae Yong. Tolong.. kali ini tolong beneran percaya proses. @PSSI,” cuitnya di Twitter.