IVAN Gunawan memiliki dua orang bayi laki-laki yang diberi nama Miracle Putra Gunawan dan Marvelous Putra Gunawan. Bayi ini bukanlah manusia, tapi cuma boneka.

Meski begitu, Ivan Gunawan memperlakukan boneka tersebut selayaknya anak bayi manusia. Ketika disinggung oleh Boy William, apakah tindakan Ivan tersebut merupakan ritual pemujaan roh atau setan agar ketenaran Ivan sebagai public figure tetap terjaga, Ivan Gunawan tegas menyangkal dugaan tersebut.

“Kalau aku muja dia, it’s too late karena aku sudah famous duluan. Aku sudah famous sejak 20 tahun yang lalu dan enggak pernah turun pamornya,” ujar Ivan Gunawan, dikutip dari akun channel Youtube Boy William, Rabu (29/12/2021).

Mantan kekasih penyanyi Rossa itu menambahkan, ia pribadi percaya soal keyakinan beberapa pihak perihal jika memelihara boneka dan memperlakukannya bak manusia, terdapat ruh yang mengisi boneka tersebut.

Boy kemudian bertanya kenapa memperlakukan dua boneka bernama Miracle dan Marvelous seperti bayi manusia, seolah seperti pemuja setan.

“Why you praised that devil, lu sekarang pemuja setan. Why you do that?” tanya Boy heran.

Ivan menuturkan, ia bukanlah pemuja boneka atau setan. “Aku enggak puja dia, enggak ada yang aku puja. Ya ini sekarang kayak orang hidup saja biasa, enggak harus dipuja,” lanjutnya. Dengan tegas, desainer busana langganan para artis Tanah Air ini mengatakan tindakan dirinya tersebut bukan gimmick semata untuk mencari ketenaran. “Ngapain juga gue mau gimmick, ngapain? Mau nyari popularitas? Sudah ngetop juga,” pungkas Ivan singkat.