JAKARTA – Tak terasa, kita sudah memasuki penghujung tahun 2021. Momen ini banyak dimanfaatkan untuk mengenang kembali memori serta pencapaian selama setahun terakhir. Tak ketinggalan, Vision+ juga ingin membagikan rangkuman series original yang dirilis sepanjang 2021.

Vision+ memulai 2021 dengan sederet series yang mengulas kehidupan kaum muda dan produktivitas. Pertama, ada serial Disconnected bergenre drama dan slice of life yang dirilis pada 10 Januari 2021. Kemudian pada 29 Januari 2021, Vision+ kembali merilis serial komedi dan drama, Skripsick.

Kemudian Vision+ merilis serial komedi dan drama lainnya, Sumber Rezeki. Serial itu merupakan tontonan bertema olahraga elektronik pertama yang digarap Vision+. Masih seputar kaum muda, ada juga proyek kolaborasi Vision+ dan The F Thing, The Intern yang dirilis pada 19 April 2021.

Pada trimester kedua 2021, Vision+ merilis serial religi Kepengen Hijrah yang tayang bertepatan dengan Ramadhan 2021. Dua serial original Vision+ berikutnya dikemas dalam bentuk dokumenter: The Waves yang dirilis pada 28 Mei 2021 dan Beyond Creator: Indonesian Youtuber tayang pada 17 Juni 2021.

Pada Juli 2021, Vision+ merilis dua series original yang tak kalah menarik. Pada 2 Juli 2021, ada serial Dunia Maya dengan genre romantis, komedi, dan keluarga. Dilanjutkan dengan perilisan Joe & Robot Kopi bergenre petualangan dan keluarga, pada 28 Juli 2021.

Baca juga:

Tonton Serial Komedi Legendaris Abdel vs Temon Masih Bukan Superstar GTV di Vision+

Pindah Agama, Kris Hatta Mendamba Pasangan Hidup Seiman



Bulan-bulan terakhir 2021 menjadi waktu tersibuk dengan perilisan series yang jauh lebih banyak. Pada 1 Oktober 2021, ada serial dokumenter kuliner, Once Upon a Time in Chinatown. Dilanjutkan dua serial horror, Twisted 2 dan Dua Alam 2.

Dua serial horor yang dirilis untuk merayakan Halloween itu tayang bersamaan pada 31 Oktober 2021. Bulan selanjutnya, tepatnya pada 5 November 2021, Vision+ menghadirkan serial komedi romantis Cantik Ya Kamu yang berkolaborasi dengan brand kecantikan Soulyu.

Ada pula serial Daur Hidup yang dirilis pada 1 Desember 2021, berkolaborasi dengan Menjadi Manusia. Perjalanan series Vision+ pada 2021 ditutup oleh serial Lukas: The Journey of an Altar Boy yang dirilis pada 24 Desember 2021, dalam rangka menyambut momen Natal dan Tahun Baru.

Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+ mengatakan, “Seiring berjalannya waktu, Vision+ selalu konsisten dalam memberikan series-series original baru dengan berbagai inovasi menarik dan cerita penuh makna."

"Untuk tahun 2022, kami sudah menyiapkan sederet serial original terbaru yang sayang untuk dilewatkan,” katanya menambahkan.

Semua serial tersebut bisa Anda nikmati secara ekslusif di Vision+ menggunakan akun premium dengan berbagai paket harga, mulai dari Rp10.000 untuk 7 hari, hingga Rp200.000 untuk 365 hari. Bagi pengguna paket premium 90 hari atau 365 hari, akan ada hadiah menarik berupa perlindungan optimal Motion Insure, asuransi perlindungan diri dan COVID-19 secara cuma-cuma.

Unduh Vision+ sekarang di Play Store dan App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan ikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok), atau WhatsApp di 0888 8000 00.

Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!

(SIS)