TAK sedikit artis pacaran beda agama yang juga merayakan damainya Natal bersama. Sebut saja Awakrin hingga Al Ghazali, hubungan dengan kekasihnya selalu terlihat emsra.

Meskipun komentar negatif tak pernah berhenti berdatangan, namun pasangan-pasangan tersebut tampaknya tetap hangat menjunjung toleransi beragama.

Lantas siapa saja kah pasangan selebriti beda agama yang rayakan Natal bersama? Yuk kepoin potretnya.

Baca Juga: Calon Suami Awkarin Isyaratkan Pindah Agama, Ini Biodata Gangga Kusuma

Alyssa Daguise & Al Ghazali

Tak hanya Alyssa yang setia menemani Alghazali dan keluarga merayakan Hari Raya Idul Fitri. Putra sulung Maya Estianti dan Ahmad Dhani tersebut tampaknya juga turut merayakan Hari Natal dengan keluarga Alyssa Daguise.

Melalui unggahan Instagram Story Alyssa beberapa saat lalu, tampak Al menghadiri acara makan malam keluarga Alyssa di rumah. Meskipun hanya dirayakan di rumah, namun Al tampak rapi berpakaian serba merah seperti kekasihnya, loh.

“Xmas Eve at home with family and my love🎄”

“Perayaan natal di rumah bersama kekasih dan keluargaku,” tulis Alyssa.

Awkarin & Gangga Kusuma Selebgram dan kekasih musisinya ini memang terkenal romantis. Di tengah-tengah padatnya pekerjaan, Awkarin maupun Gangga tampaknya tak pernah absen menemani dan mendukung sang kekasih. Meski kabarnya Gangga akan segera menjadi mualaf untuk menikahi Awkarin, namun rupanya pasangan muda ini masih tampak bersama menghadiri malam perayaan Natal, yang diadakan oleh Erika Carlina, 24 Desember lalu. Keduanya bahkan tampak kompak berpakaian merah dan aksesoris topi santa, loh. Natasha Ryder & Ciccio Manassero Pasangan blasteran yang satu ini tampaknya juga hangat merayakan Hari Natal bersama. 4 tahun menjalin hubungan berbeda agama, rupanya tak membuat hubungan Natasha dan Cio berjarak karena berbeda agama. Terbukti, pada malam Natal 25 Desember lalu, adik Kimberly Ryder tersebut tampak menghadiri makan malam keluarga Cio di sebuah restoran. Keduanya bahkan kompak mengenakan pakaian hijau senada, loh.