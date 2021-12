JAKARTA - Sabrina Chairunnisa tak menyangka petir dahsyat menyambar rumahnya dan merusak genteng dan mobilnya. Momen tersebut sempat direkam sang influencer dan diunggahnya ke Insta Story.

Peristiwa itu terjadi pada 24 Desember 2021, saat kekasih Deddy Corbuzier itu sedang mengedit video dan melakukan voice over. Tiba-tiba petir menyambar dan mengenai sisi kanan genteng rumahnya.

Peristiwa itu, menurut Sabrina Chairunisa membuat genteng rumahnya pecah dan mengenai mobil hingga bagian kap penyok di delapan titik. Tak hanya itu, atap ruang wardrobe rumahnya juga roboh akibat terkena pecahan genteng.

Meski ada beberapa kerusakan, influencer 29 tahun itu tetap bersyukur tak ada orang cedera akibat peristiwa tersebut. "But, life must go on ya kan. Paling penting orang di rumah dan si Yanul (anjing peliharaan Sabrina) baik-baik saja," ujarnya.

Sabrina berusaha menghibur diri dengan harapan rumah barunya bisa segera selesai dan semua kerugian bisa diganti dengan lebih baik pada tahun depan. Dia juga berharap, masyarakat berhati-hati di tengah cuaca ekstrem . "Stay safe and be careful ya guys (Tetap aman dan berhati-hati ya)," tutur Sabrina Chairunissa pada akhir unggahannya. Baca juga: Sunan Kalijaga Bela Doddy Sudrajat, Netizen Serbu Instagram sang Istri