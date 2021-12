SEOUL - Geum Sae Rok resmi memiliki agensi baru, setelah kontraknya dengan UL Entertainment berakhir. Aktris Fiery Priest itu diketahui telah menandatangani kontrak dengan High Story D&C, agensi yang juga menaungi aktor Vincenzo, Song Joong Ki.

“Aktris Geum Sae Rok telah bergabung dengan kami. Ia memiliki energi yang unik dan menarik. Kami akan memberikan dukungan penuh agar bakat aktingnya bisa lebih bersinar,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, Kamis (23/12/2021).

Geum Sae Rok memulai debut aktingnya lewat film misteri The Silenced, pada 2015. Namanya dikenal luas setelah beradu akting dengan Kim Nam Gil dalam drama The Fiery Priest.

Berkat perannya dalam drama itu, dia bahkan menerima penghargaan Best New Actress (Aktris Pendatang Baru) dalam ajang SBS Drama Awards 2019. Sepanjang 6 tahun kariernya, dia sudah membintangi sederet film dan drama.

Film Our Body (2018), The King’s Letters (2019), serial Mr. Temporary-Class of Lies (2019), dan drama Youth of May (2021) merupakan beberapa proyek yang dibintanginya. Tak hanya di dunia akting, SBS Entertainment Awards 2021 juga mendapuknya sebagai Pendatang Baru Terbaik.

Awal Desember 2021, Geum Sae Rok menyelesaikan kontraknya dengan UL Entertainment. Kini, dia secara resmi berada di bawah naungan High Story D&C bersama Song Joong Ki, Go Byo Gyeol, dan Yang Kyung Won.*

