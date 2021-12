POSTINGAN terakhir Amanda Manopo tiba-tiba bikin merinding. Tiba-tiba ia membahas soal kematian sambil unggah foto kebersamaan dengan kerabat dekatnya.

Melalui akun Instagram, artis 22 tahun itu bertanya tentang apa yang akan terjadi jika suatu hari nanti seseorang meninggal.

Amanda Manopo lalu mengutip kata-kata dari bintang John Wick, Keanu Reeves yang mengatakan jika seseorang meninggal, dia tahu bahwa orang-orang yang mencintainya akan selalu merindukannya.

"What's happen when we die? I know the ones who love us will miss us," tulis Amanda Manopo dalam keterangan, Rabu (22/12/2021).

Unggahan tersebut menunjukkan sejumlah foto polaroid Amanda Manopo bersama orang-orang terdekatnya. Tampak, wajah sang manajer, Ricco Ricardo pun hadir dalam kolase foto tersebut. Potret momen kebahagiaan itu terlihat sangat manis. Amanda pun terlihat cantik dalam foto-foto itu. Unggahan itu langsung dibanjiri beragam komentar. Banyak yang bersyukur lawan main Arya Saloka itu dikelilingi orang-orang yang disayang. Tak sedikit juga yang mendoakan kebaikan untuk Amanda. “Love you my dearest,” tulis Sari Nila. "Senang lihatnya dikelilingi orang-orang baik," kata netizen. "Selalu bahagia bersama orang-orang yang bikin kamu bahagia ya," balas netizen lain. "Banyak yang sayang sama kamu Manda, sehat dan sukses selalu," tulis netizen lain. “Sayang manda banyak-banyak,” kata netizen lainnya.