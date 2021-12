JAKARTA - Samuel Cipta atau yang akrab dipanggil Sam merupakan jebolan Indonesian Idol X yang lolos sampai masuk ke babak 10 besar. Pada 2020, dia merilis dua lagu, Salah dan Tak Seindah Puisi. Dia juga terbilang rajin membuat cover lagu, salah satunya berduet dengan Agatha Chelsea.

Samuel Cipta telah menggaet banyak penggemar berkat suara indah dan penampilannya yang selalu memukau. Kali ini, dia menghibur penggemarnya dengan konten baru bertajuk 'Sambuddy' di channel YouTube miliknya.

Dalam segmen ini, Samuel mengundang teman-temannya untuk ngobrol bareng dan membahas hal-hal menarik. Pada episode kedua, dia mengajak Raja Giannuca alias Nuca yang juga alumni Indonesian Idol X menjadi bintang tamu.

Ketika ngobrol bareng, Nuca mengungkapkan hobinya menonton drama Korea. Mereka pun saling menyebutkan beberapa judul drakor favorit. “Seumur-umur lo nonton drakor, apa yang paling bagus?” tanya Samuel.

“Dari semua genre ya, tiga peringkat pertama itu: It’s Okay Not To Be Okay, Hometown Cha Cha Cha, dan Vincenzo," ujarnya.

Selain sama-sama hobi menonton drakor, keduanya juga suka main game Mobile Legends. Bagi yang penasaran dengan obrolan seru keduanya, yuk saksikan video lengkapnya hanya di channel YouTube Samuel Cipta Official.

(SIS)