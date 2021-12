JAKARTA - Kabar Naysilla Mirdad memutuskan pindah agama jelang pernikahannya dengan Roestiandi Tsamanov memang ramai diperbincangkan warganet. Namun hingga kini, sang aktris tak pernah secara gamblang menjawab isu tersebut.

Namun pada 19 Desember silam, dia seakan membocorkan keyakinannya saat ini. Dalam unggahan itu, seorang penggemar memintanya untuk membocorkan lagu favoritnya bersama foto terbaik yang diambilnya tahun ini.

Tantangan itu, kemudian dijawab Naysilla dengan mengunggah salah satu foto dirinya saat berlibur ke Pulau Maratua, Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur. Bersama foto tersebut, dia menjadikan Highs & Lows sebagai lagu favoritnya.

Lagu tersebut merupakan tembang rohani Kristen yang dirilis grup musik Hillsong Young & Free, pada 12 Desember 2019. Dalam unggahan itu, Naysilla Mirdad juga membagikan lirik yang tampaknya cukup berkesan untuknya.

“Highs and Lows. Lord, You’re with me either way it goes (Dalam baik dan buruk, Tuhan, Kau menyertaiku). Should I rise or should I fall. Lord, Your mercy is an even flow (Meski ku bangkit atau terjatuh, kasih pengampunanMu Tuhan terus mengalir). You’re too good to let me go (Kau tak pernah melepaskanku).”

Kepada awak media, Naysilla Mirdad sempat menanggapi kabar pernikahannya dengan sang kekasih. Tak secara gamblang menyebut tanggal, namun adik kandung Nana Mirdad itu mengharapkan dukungan doa dari publik. "Doanya dulu ya. Doakan saja, nanti misalkan sudah ada tanggal pasti dan orangnya juga sudah pasti, baru deh dikabarin," tuturnya awal Desember 2021. Kemungkinan Naysilla pindah agama sebelum menikah pertama kali dibocorkan oleh sang ayah, Jamal Mirdad. "Insya Allah, (Nay pindah agama). Karena dalam pernikahan kan agama yang paling pokok," tuturnya pada 12 Mei 2020. Aktris 33 tahun itu memang lahir dari orangtua berbeda keyakinan. Jamal Mirdad diketahui seorang muslim, sementara Lydia Kandou penganut Kristen. Meski mengikuti agama sang ibu, Naysilla Mirdad mengaku, belajar agama Islam.*