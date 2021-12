LOS ANGELES- Kim Kardashian mengaku sangat menggemari lagu-lagu Taylor Swift, meskipun sempat berselisih beberapa tahun silam. Hal tersebut diungkapkan olegnta kala wawancara dengan Honestly With Bari Weiss pada 16 Desember kemarin.

“Aku sangat menyukai banyak lagunya (Taylor Swift) karena itu semua sungguh lucu dan menarik," kata Kim Kardashian dikutip dari laman Billboard, Jumat (17/12/2021).

"Aku harus mencari di ponselku untuk mendapatkan beberapa judul lagunya,” imbuhnya.

Tak hanya lagu itu, ibu empat anak tersebut juga menyebut gemar mendengar album ‘Yeezus’ dan ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy’ milik mantan suaminya, Kanye West.

Pada 2016 silam, Kim Kardashian diketahui turut membela Kanye West yang menyela Taylor Swift melalui lagu “Famous” miliknya. Dalam salah satu episode reality show miliknya, Keeping up With the Kardashians. Pada 2019, Kim mengumumkan jika dirinya telah move on dari perseteruan tersebut.

Namun setahun kemudian, hal itu berubah lantaran founder Skims tersebut yang membagikan versi 25 menit penuh dari panggilan telepon antara Kanye West dan Taylor Swift pada 2016. Sebelumnya, Kim Kardashian hanya membocorkan beberapa menit percakapan di Snapchat.

(nit)