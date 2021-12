JAKARTA - Nama Ayu Ting Ting dikenal luas pertama kali sejak menyanyikan lagu Alamat Palsu. Seiring berjalannya waktu, kariernya pun semakin menanjak.

Sejak kemunculannya pada 2011, anak pertama pasangan Abdul Rozak dan Umi Kalsum ini sudah meraih beberapa penghargaan. Kemunculannya yang terbilang fenomenal membuatnya mendapatkan penghargaan Klik! Awards yang diadakan stasiun tv swasta sebagai Artis Penyanyi Fenomenal Terbaik.

Selain itu, Ayu juga meraih penghargaan 100% Ampuh Awards dengan kategori 100 % Goyang. Bahkan ia sempat meraih penghargaan Anugerah Musik Indonesia dalam kategori Album Dangdut Kontemporer/Dangdut Terbaik lewat album Best of Ayu Ting Ting.

Seiring dengan semakin terkenalnya Ayu Ting Ting di dunia hiburan, pundi-pundi kekayaan semakin melimpah dari banyak sumber. Diantaranya, yaitu menjadi Presenter dan komedian, bisnis kuliner, bisnis karaoke keluarga, bisnis fashion, endorsement dan YouTube.

Tidak tanggung-tanggung, biduan asal Depok Jawa Barat itu pun ditaksir mempunyai harta kekayaan mencapai Rp200 miliar.

Namun, kisah cinta Ayu Ting Ting tak semulus kariernya. Ayu menikah secara tiba-tiba dan digelar secara tertutup dengan Hendri B. Hendarso alias Enji pada 4 Juli 2013. Sayangnya, pernikahan tersebut hanya seumur jagung dan keduanya pun resmi bercerai pada saat Ayu mengandung.

Saat waktu kelahiran anaknya yang bernama Bilqis pada 2014 lalu, Ayu menjalankan proses melahirkannya seorang diri tanpa didampingi sang suami. Perjuangan Ayu Ting Ting dalam membesarkan Bilqis dimulai.

Ayu Ting Ting pun membesarkan Bilqis bersama kedua orangtuanya, yakni Abdul Rozak dan Umi Kalsum.

Melalui akun Instagramnya, @ayutingting92 berbagi kepada para penggemarnya bagaimana dia bangkit dari kesedihan dan perjuangannya saat itu. Tampak foto Bilqis yang baru empat hari dilahirkan dan menyunggingkan senyuman di wajah merahnya.

"Terima kasih ibu yang terus memegang tanganku dan menemaniku pada saat proses melahirkan bilqis, terima kasih ayah yang telah mengadzani bilqis pada saat bilqis lahir, i love you my little family #missthismoment #bilqiskhumairahrazak #idon'tcarewithhaters," tulisnya.

Meski seorang single parent, Ayu selalu berhasil memberikan yang terbaik untuk Bilqis. Dia tetap menjadi sosok yang begitu menikmati kesibukannya sebagai seorang ibu dan selebriti.

Beragam momen kebahagiaan itu juga dibagikan dalam laman Instagramnya. Dia selalu menghabiskan waktu bersama pada akhir pekan, meluangkan waktu libur, dan bahkan membuat Bilqis berprestasi dengan foto Bilqis yang diunggah saat memegang piala.

Sampai saat ini, Ayu Ting Ting masih menjadi pelindung terdepan bagi Bilqis. Dia bahkan rela melaporkan haters yang sudah menghina keluarganya termasuk putri kecilnya.

“Buat saya, bullying ini sudah dari tahun 2017, sudah lama banget. Semakin ke sini kayaknya enggak bisa dibiarin, apalagi sudah menyangkut soal anak kan, saya juga wajib untuk membela Bilqis sampai kapan pun,” kata Ayu Ting Ting dikutip di YouTube Denny Sumargo, Rabu (27/10/2021).

