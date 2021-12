JAKARTA - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting saat ini berada di Los Angeles untuk nonton konser BTS bareng Bilqis Khumairah Razak dan Syifa. Momen keseruannya, ia bagikan dalam unggahan Youtube QissYou TV.

Dalam salah satu momen, tampak Ayu Ting Ting menginap seminggu di salah satu apartemen di daerah Beverly Hills. Memperlihatkan suasana dan bagian dari setiap apartemen di Beverly Hills tersebut, seperti kamar mandi, kasur dan suasana di balkon.

Ibu satu anak ini menunjukkan bagian kamar yang tampak minimalis dengan nuansa monokrom. Melihat kasur yang agak lecek, langsung Ayu tanya sprei kusut yang ada di apartemen tersebut apakah sudah diganti atau belum.

"Nih kamar kita di sini, ini kan aku pikir ya QissYou. Ini kamar lecek banget, dikira abis dipake orang," ujar Ayu Ting Ting dalam YouTubenya dikutip pada Senin (6/12/2021)

Ayu pun memahami hal tersebut jadi kebiasaan orang di Beverly Hills. Jika mencuci sprei kasur langsung dipakai tanpa disetrika.

"Ternyata di sini itu kalau ganti sprei dan lain lain tuh nggak disetrika jadi langsung dipakai," sahut Ayu Ting Ting lagi.

"Tapi ini diganti kan ama die?" tanya Ayu Ting Ting memastikan.

Kemudian, dijawab oleh Dona yang menemani Ayu selama di Los Angeles. Menurutnya, sprei sudah diganti saat dia bertanya. "diganti, pas gue nyampe dibeberin ama dia," kata Mbak Dona lagi.

Sebelumnya, Ayu juga membagikan momen keseruannya di Instagram pribadinya, dan menjelaskan bahwa sang anak, Balqis sudah menyukai BTS sejak kecil. Foto fotonya memperlihatkan suasana kemeriahan konser BTS itu dengan aksesoris lightstick dipegang oleh Bilqis.

"My little Army is here borahae, keriting senang bunda pun ikut senang, dibelakang pas bgt kata iqis, 'ini pacar iqis bun' hahahhahaahahha...... j-hope (b-hope) bilqis jhope," tulis Ayu di Instagram

Perlu diketahui, Konser BTS Permission To Dance On Stage berlangsung selama empat hari, 27- 28 November, dan 1-2 Desember 2021 di SoFi Stadium, Los Angeles.