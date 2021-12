BUNGA Citra Lestari (BCL) kerap kali disebut cantik alami. Sejak awal berkarier, wajah cantik serta tubuh ideal BCL tampak tak pernah berubah.

Selain memiliki paras memikat, istri mendiang Ashraf Sinclair ini juga pandai memadu-madankan gaya fashion. Meski penampilannya tak banyak dihiasi aksesoris, namun BCL selalu mampu terlihat elegan dengan gaya kasualnya.

Seperti yang tampak pada unggahannya di Instagram beberapa saat lalu. Wanita yang akrab disapa Unge tersebut tampak bergaya pada sebuah sofa dan tampil mengenakan brand fashion mewah, Louis Vuitton. Dibalut dengan jaket coklat yang dibuka kancingnya, serta rok hitam pendek yang memperlihatkan paha mulusnya, ibu Noah tersebut tampak begitu seksi.

“Ready to go with my #LVArchlight pumps,” tulisnya.

Tak heran jika kolom komentarnya dipenuhi dengan pujian para Netizen yang gagal fokus dengan mulusnya kaki BCL. “Unge betisnya sexy bangets.!!😍” tulis @lex*** “njir bening bgt kakinya,” tambah @sendy*** “Cantiknya ga ketolong,” sambung @bcll***