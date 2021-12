KEPERGIAN Edelenyi Laura Anna menjadi duka mendalam bagi keluarga serta masyarakat di Tanah Air. Laura Anna disebut-sebut sebagai sosok pejuang perempuan yang melawan sakitnya imbas dari kecelakaan bersama Gaga Muhammad.

Laura Anna harus lumpuh setelah peristiwa kecelakaan dua tahun lalu bersama sang mantan kekasih. Mobil mewahnya hancur dan Laura Anna lumpuh.

Lora, sang selebgram didiagnosa Spinal cord injury hingga harus fisioterapi sampai akhir hayatnya. Di Instagram edlnlaura, YouTuber cantik ini pun membagikan banyak momen saat dia fisioterapi hingga berjuang sembuh dari lumpuhnya.

Ditulis Okezone Rabu (15/12/2021), berikut adalah lima momen perjuangan saat lumpuh dan berjuang untuk sembuh hingga akhirnya Laura Anna meninggal dunia.

Fisioterapi

Laura Anna harus menjalani fisioterapi selama hidup. Beruntung dia bertemu terapis dan dokter yang baik hati. Dia pun mengunggah foto sedang duduk di kursi roda saat berkunjung ke rumah sakit.

"🤍🤍 makasih yaa udah sabar banget Fisioterapi sm aku yg suka melas dan malas HAHAHAH mintanya dipijit terus bahu nya abisan pegel” wakkk🥲🤕❤️❤️❤️ Btw baju ku dr @_.loolastudio paling nyaman😊," tulis Lora.

Selalu menahan sakit

Lora berusaha kuat dengan apa yang telah dideritanya semasa hidup. Laura sangat kuat dengan apa yang dihadapinya. Hampir setiap hari dia pergi fisioterapi untuk mencapai kesembuhan.

"Jujur gak pernah bayangin sih aku di umur aku yang 20 tahun ini bakalan ketempat tempat yg aku pun pas normal gak tau kalo ada HAHAHAH... seru aja gitu nahan sakit nahan beban dan ternyata gak se sakit itu gak se beban itu kok kalo kita ikhlas 🙆🏻‍♀️❤️✨🌈 pokoknya kuat kuatin aja deh lau tar juga sampe dan berakhir kok ini namanya juga hidup, jangan kurang”in 😎🤩🤓• kalo ditanya sakitnya dari 1 -10 brp ini 13 sih tp wkwkwk aja muka," tambahnya.

Berjuang sembuh di RS

Cukup lama Laura melakukan serangkaian perawatan agar segera sembuh. Selama di RS, keluarga hingga sahabat pun setia menemani. Ia pun didoakan oleh sang keponakan kala berbaring di ranjang RS.

"Doa petra buat laura, Semoga bisa beli mainan, mainan lagi baru makanan baru dah lo bisa halan lau 🤣😂🙆🏻‍♀️🌈❤️✨🦖 #aamiin #yukbisayuklau ❤️🧡💚💛💙," ungkapnya pilu





Rayakan ulang tahun bareng sahabat

Lora memang sosok perempuan yang kuat menghadapi takdir. Di usia 20-an ia harus menanggung sakit dan tak bisa beraktivitas biasa. Setelah harus lumpuh usai kecelakaan, Lora hanya bisa berbaring di tempat tidur. Sampai hari ulang tahunnya tiba, Lora dapat kejutan dari para sahabat di kamar tidurnya.

"When the weather’s good i grow, when the weather’s bad i’ll grow t00🌻🌈💫! Happy birthday to myself makasih sudah sangat kuat walaupun sebenernya km cengeng!! Sabar yaa sedikit lagi walaupun kayak lama bgt and even tho its so heavy huhu!! but at least you’re learning and growing lora 2.0 love you alot🌈🙆🏻‍♀️✨." katanya.

Dijenguk Gaga Muhammad

Lora harus lumpuh dan dirawat di RS dalam waktu lama. Sementara Gaga Muhammad kala itu masih setia menemani. Saat dijenguk Gga Muhammad, Lora seakan minta pertanggung jawaban. Bahkan momen tersebut nampaknya sudah satu tahun terjadi pascakecelakaan.

"Tanggung jawab plis HAHAHAH bayar juga dah setahun lebih gak ada sepeser pun dibantu," ujar Laura.