BIODATA dan agama Tamara Dai, yang merupakan seorang content creator fashion akan dikupas Okezone kali ini. Tamara Dai memiliki wajah oriental.

Tamara Dai merupakan perampuan keturunan Sunda, Tionghoa, Hongkong, dan juga Belanda, dari kedua orangtuanya. Pemilik nama Agustina Tamara Dai ini berusia 31 tahun.

Bicara soal karier, pada 2017 lalu, dirinya sempat mengikuti ajang pemilihan model yang digagas oleh sebuah produk perawatan rambut.

Ilmu yang didapatkannya dari ajang tersebut, tampaknya cukup berpengaruh dalam kariernya saat ini. Tamara yang merupakan seorang fashion enthusiast dan fashion designer juga sering mengunggah hasil mix and match pakaiannya di akun sosial media.

Pada 2018, Tamara mendirikan brand fashion bernama CA$HLESS. Ia juga memiliki brand sepatu handmade yang diberi nama Chain de Chaussure dan toko di Tanah Abang.

Sebelum membangun bisnis sepatu, Tamara diketahui merupakan seorang kolektor sepatu, khususnya sneakers Air Jordan. Ia bahkan memiliki sepatu yang memiliki harga puluhan juta rupiah.

Namanya semakin dikenal usai tampil dalam Podcast Deddy Corbuzier. Kala itu Tamara terlihat memberikan Deddy sebuah hadiah yang terdiri dari beberapa bungkus oreo Supreme, yang memiliki harga ratusan ribu rupiah per bungkusnya.

Terkait bakat bernyanyi, perempuan yang diketahui beragama non muslim ini dikabarkan memang memiliki hobi menyanyi sejak kecil. Bahkan pada Maret lalu, ia baru saja berkolaborasi dengan Eka Gustiwana dan menyanyikan lagu berjudul Mistreated.

Sebagai content creator, Tamara juga sempat menjadi satu dari beberapa nominasi TikTok Awards 2020 yang digelar oleh RCTI+. Namanya diketahui masuk dalam kategori Best of Fashion and Beauty bersama Janine Intansari, Reza Gladys, dan Jharna Bhagwani.