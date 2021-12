JAKARTA - Sophia Latjuba menceritakan perjalanan spiritualnya semasa kecil. Hal ini disampaikan saat dirinya berbincang dengan Vincent dan Desta yang ditayangkan di Youtube Vindes belum lama ini.

Diketahui, wanita yang akrab disapa Sophia diketahui memiliki ayah yang menganut agama Islam dan sang ibu menganut agama Kristen. Saat usianya masih 9-10 tahun tinggal di Jerman diminta sang ayah untuk memilih agama.

Baca Juga:

5 Potret Sophia Latjuba yang Viral Bicara Soal Agamanya

Pernah Pegang Buku Yassin dan Berhijab, Apa Sebenarnya Agama Sophia Latjuba?





"Dia sangat liberal. Jadi umur sembilan atau 10 tahun disuruh, 'Sof, sini kita mau ngomong berdua, i know ini nggak gampang, mungkin kamu juga belum mengerti cuma sudah waktunya kamu harus pilih agama kamu. Kamu mau ikut papa atau mama' katanya gitu," ungkap Sophia Latjuba.

Saat ditanya, Sophia masih berusia muda terkejut dengan pertanyaan sang ayah. Sebab dirinya sudah rajin ke gereja dan menganggapnya telah memeluk agama Kristen. "Selalu ke gereja so I thought udah (Kristen). Cuman kan kalau di Katolik harus dibaptis dulu segala macem atau mau ikut Bapak which is Islam. Jadi bokap bilang ya terserah mau ikut siapa," sambungnya

Sehubungan dengan pertanyaan itu, mantan istri dari Indra Lesmana ini sempat merasa takut mengecewakan sang ayah. Namun akhirnya, Sophia memantapkan pilihannya untuk segera dibaptis.

“Cuman ya gue deket banget sama Bokap jadi agak, Duh, gimana ya pah?. Takut mengecewakan. Pah, is it okay kalau aku mau dibaptis? Pengen banget mau dibaptis,” jelasnya

Sang Ayah yang mendengar pilihan Sophia Latjuba pun membebaskan keputusan sang anak dalam memilih kepercayaannya. “Iya gapapa, pokoknya kalau agama kan masing-masing, gak harus ikut orang tua juga," sambung Sophia. Dengan demikian Sophia pun merasa bersyukur bisa tumbuh di keluarga dan lingkungan yang memiliki toleransi dalam beragama. "Aku berterima kasih dibesarkan di lingkungan kayak itu bisa nggak bayangin dibesarin di lingkungan di mana lo pokoknya harus ini, apalagi kalau spirituality ya soal keyakinan kepercayaan itu sangat personal dan gue berterimakasih. Ada di lingkungan yang terserah mau enggak percaya terserah," ucapnya