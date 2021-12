SOPHIA Latjuba akhirnya membongkar fakta soal agama yang dianutnya setelah semakin banyak publik penasaran. Terlebih, sebelumnya dia juga semat berpenampilan Islami memakai hijab dan memegang buku yasin saat pengajian mengenang kepergian sang ayah 2019 silam.

Momen pengajian tersebut dibagikan mantan istri Indra Lesmana dan Michael Villareal itu melalui unggahan di Instagram pribadinya. Pada rangkaian foto yang diunggah, terlihat Sophia berpenampilan tak seperti biasanya. Dalam foto tersebut, Sophia terlihat mengenakan kerudung berwarna abu-abu dan hitam.

Di samping Sophia juga terlihat putri bungsunya, Manuella Aziza yang juga berpenampilan serupa dengan sang bunda. Selain penampilannya, aktivitas yang dilakukan Sophia dalam foto tersebut pun cukup mencuri perhatian. Hal tersebut lantaran Sophia terlihat seperti tengah membaca ayat-ayat Al-Quran. Sementara itu dalam foto-foto selanjutnya, ibu dua anak ini memperlihatkan kebersamaannya dengan beberapa anggota keluarga.

Sophia pun nampak menikmati acara yang dihadiri oleh keluarga besarnya tersebut. Tak banyak kata-kata yang dituliskan Sophia untuk melengkapi unggahannya.

Sophia hanya menyebut kata Ohana yang berarti keluarga dalam unggahan tersebut. Unggahan itu rupanya mampu menyita perhatian warganet. Tak sedikit yang memuji penampilan Sophia yang nampak lebih tertutup.

"Cantiknya mba Sophia dari dulu sampai sekarang cantiknya enggak berubah," ujar salah seorang warganet. "Cantik sekali kalau mba Angel (Sophia) pakai kerudung," ujar lainnya.

Di samping itu beberapa dari warganet juga dibuat fokus dengan kitab yang dibaca oleh wanita 48 tahun ini. Hal tersebut lantaran selama ini Sophia seakan tertutup dengan agama yang ia yakini.

"Bisa ngaji ya mbaknya," ujar warganet lainnya.

"Alhamdulillah ngaji surah Yasin," tambah akun @gugaheko.

Baru-baru ini, di laman YouTube Youtube Channel milik Vincent dan Desta, Sophia mengaku bingung soal agamanya. Ia bahkan mengira jika dirinya sudah menganut Katholik sejak lahir, lantaran sering dibawa ke gereja.

"Selalu ke gereja karena environmentnya selalu ke gereja so i thought gue.. (Kristen), cuma kan emang kalau di Katolik kan harus dibaptis dulu, atau ya mau ikut bokap which is Islam, terserah mau ikut siapa," lanjutnya.

Wanita 51 tahun ini menyebut bahwa dirinya takut mengecewakan ayahnya lantaran memilih untuk menganut agama yang sama dengan sang ibu. Terlebih, dirinya mengaku tak memiliki cukup banyak pengetahuan terkait Islam. Hal itu membuat dirinya memilih untuk menganut agama Katolik. Tak lama ia pun dibaptis dan mengikuti agama yang dianut oleh ibunya.

"Cuma emang gue deket banget sama bokap jadi agak gimana ya, takut mengecewakan is it ok kalau misalnya aku mau dibaptis, pengen banget dibaptis. Nggak apa-apa katanya, kalau agama kan masing-masing katanya nggak harus ikut orangtua juga," paparnya.

"Bokap waktu di Jerman juga jarang nggak begitu sering salat jadi nggak ada pengetahuan sama sekali soal Islam waktu itu, jadi ya udah emang orangnya sangat-sangat liberal. Akhirnya minta dibaptis waktu itu," tandasnya.