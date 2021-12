JAKARTA- Malam Puncak Indonesian Music Awards (IMA) 2021 telah selesai digelar pada 6 Desember 2021 di Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Acara yang tayang di RCTI tersebut merupakan ajang penghargaan bagi insan musik Tanah Air.

Acara perdana yang dipersembahkan RCTI bersama Langit Musik ini dipandu oleh dua presenter hits, yakni Daniel Mananta dan Ayu Dewi. Selain itu, hadir juga sejumlah bintang papan atas sebagai pengisi acara di antaranya: Lyodra, Maia Estianty, Rizky Febian, Ungu, Krisdayanti, dan masih banyak lagi.

Para pengisi acara juga diminta mengumumkan pemenang dari 14 kategori nominasi IMA 2021. Dalam kesempatan ini, Lesti Kejora berhasil menjadi artis yang paling banyak memenangkan penghargaan.

Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut daftar lengkap pemenang IMA 2021:

1. Song of the Year: Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti - Anneth Delliecia

2. Collaboration of the Year: Bismillah Cinta - Ungu & Lesti

3. New Artist of the Year: Mahalini - Melawan Restu

4. Social Media Artist of the Year: Lesti Kejora

5. Male Singer of the Year: Iwan Fals

6. Female Artist of the Year: Lesti Kejora (F3) : Pemenang

7. Duo / Goup / Band of the Year: NOAH

8. Alternative Song of the Year: To The Bone - Pamungkas

9. Throwback Hits of the Year: Hampa - Ari Lasso

10. Songwriter / Composer of the Year: 3 Composer - Salah Benar

11. Album of the Year: Lyodra - Lyodra

12. Top Nada Sambung Pribadi: Kulepas Dengan Ikhlas - Lesti

13. NSP Creation Of The Year: Rasyid

14. Lifetime Achievment Indonesian Music Awards 2021: Glenn Fredly

(nit)