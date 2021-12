LOS ANGELES - Marvel Studios resmi menggarap sekuel film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Destin Daniel Cretton yang merupakan sutradara dan penulis skenario film itu akan kembali menggarap sekuel ini.

Variety melaporkan, dia telah meneken kontrak eksklusif jangka panjang dengan Marvel Studios dan Onyx Collective untuk platform Hulu. Kontrak itu juga mencakup penggarapan serial baru Marvel untuk Disney+.

Meski belum diketahui detail plot untuk sekuel tersebut, namun Destin Cretton diharapkan mampu memberikan suguhan berbeda dalam sekuel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

“Cretton adalah sosok yang mampu membawa perspektif unik dalam Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Kami senang bisa bekerjasama dengannya dan tak sabar memulai proyek ini,” kata Presiden Marvel Studios, Kevin Feige.

Baca juga: Tampilkan Karakter LGBT, Arab Saudi Larang Pemutaran Film West Side Story

Di lain pihak, Destin Cretton mengaku, berkolaborasi dengan Marvel Studios membawa perubahan besar dalam kariernya. “Aku tidak sabar untuk menjelajahi cerita baru dan membangun dunia baru dengan komunitas ini,” tuturnya. Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings mencatat pendapatan sebesar USD224,5 juta atau setara dengan Rp3,2 triliun saat dirilis pada September 2021. Ini menjadi sejarah baru bagi Marvel Cinematic Universe yang menampilkan superhero Asia.* Baca juga: Ayah Vanessa Angel Buang Nama 'Andriansyah' dari Gala Sky