DEDDY Corbuzier pamer potret ganteng saat bersanding dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ridwan Kamil. Ia mengaku jadi bodyguard Wapres Ma'ruf Amin dan mengundang reaksi netizen.

Terlihat dalam foto, Deddy Corbuzier tampil mengenakan setelan berwarna hitam. Tampilan ini pun sama seperti sosok seorang bodyguard.

Dengan menggunakan kaos ketat yang memperlihatkan tubuh kekarnya. Dia juga tampak berdiri tegap di samping Ma'ruf Amin.

Sontak warganet yang melihat postingan tersebut di Instagram belum lama ini. Menyerbu akun Deddy Corbuzier yang berkata dalam captionnya kalau kerja sampingannya kini adalah bodyguard.

"Pekerjaan sampingan... Bodyguard Pak WAPRES @kyai_marufamin sama Pak @ridwankamil," tulis Deddy dikutip pada Senin (6/12/2021)

"Anyway AMAZING Job Bro @ridwankamil for the MONUMEN PAHLAWAN PEJUANG COVID NYA!! Kita support terus!! @indonesiapastibisaofficial," sambungnya lagi.

Unggahan tersebut langsung menuai beragam komentar dari para netizen. Apa ya kata mereka? " Asli Om @mastercorbuzier Mirip Rambo (emot otot dan keren) Aktor film-film," tulis teluk_penyu******* "Foto di edit kayaknya (emot ketawa)," dae_mhu******* "KEREN BANGET DADDY AKU WOELAH (emot api)," ucap aurima******