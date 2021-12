JAKARTA - Almarhum Idang Rasjidi ternyata tengah menggarap sebuah film debutnya sebelum tutup usia pada Sabtu, 4 Desember 2021.

Di usia senjanya, musisi jazz Idang Rasjidi ternyata mengekspansi jiwa seninya ke dunia seni peran. Hal ini dibenarkan oleh putra sulungnya, Shadu Rasjidi.

Baca Juga:

Dewa Budjana Sering Manggung Bareng Idang Rasjidi: Beliau Enggak Perlu Latihan

Keluarga Kaget Idang Rasjidi Ternyata Alami Gagal Ginjal

Shadu mengaku ingin melanjutkan karya terakhir sang ayah. Dia juga menilai, film tersebut merupakan karya terbaik ayahnya sebagai seniman ulung.

"Doain ya, maksudnya pastilah mimpi beliau, karya beliau terakhir pastilah kita berpikir duh harus diselesaikan deh kayaknya gitu, masterpiece beliau si," ujar Shadu, Minggu (5/12/2021).

Bukan sebagai aktor, mendiang Idang disinyalir berperan dibalik layar dalam proyek film tersebut. Sayangnya, bassist grup band metal Deadsquad ini tidak menjelaskan secara rinci terkait film perdana garapan ayahnya.

Hanya saja, dirinya berencana akan melanjutkan film tersebut yang sudah setengah jalan. Shadu juga menyebut proyek film ayahnya ini menjadi penutup kariernya di panggung hiburan Tanah Air.

"Perjuangan ya, sejauh ini si ketika dia berpikir main film udah, ya artinya pertanyaanmu aku juga berpikir iya juga (melanjutkan)," ucap Shadu.

"Kayaknya dia sering bilang and than with my self gitu, dia selalu bilang gitu, sebelum dia pergi setahun sebelum selalu bilang gitu, sampai akhirnya bikin film gue rasa dia di musik, ibadahnya udah, udah selesai untuk bermusik," tutupnya.