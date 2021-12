BOY William memamerkan foto lawas saat masih sekolah menengah atas (SMA). Foto ini disorot lantaran Boy William pakai topi branded yang dibanderol harga jutaan.

"Nemu foto masa SMA di new zealand. Dulu gue anak jalanan. Literally, boy anak jalanan kayak sinetron itu. Bocil banget," tulis Boy William di Instagram dikutip pada Sabtu (4/12/2021).

Namun, jika diperhatikan kembali memang ada yang berbeda, Boy mengenakan bucket hat merek luar dalam balutan hoodie sebagai aksesori. Ia lalu bergaya di depan kamera dengan pose tangan serupa teman-temannya.

Tak disangka postingan Boy William di Instagram disambut antusias oleh rekan artis, termasuk Rossa dan Felicya ikut berkomentar.

"Anak jalanan but still with style ya kak wakakaka @boywilliam17," kata Felicya.

"Ini yg ada foto aku di dompet?😂," tambah Rossa.

Warganet juga tak mau kalah mengomentari foto ini.Salah satu yang cukup banyak perhatian warganet adalah topi yang dikenakan oleh Boy. Pasalnya topi itu merupakan keluaran rumah mode ternama, GUCCI. "Anak jalanan topinya gucci @boywilliam17," tulis yuliana**** "Topi yang Hits sekarang ini ternyata boy sudah makai duluan," kata erna**** "Bang lu SMA udah pake GUCCI," tutur yang lain takjub. "Masih SMA topinya GUCCI," ujar warganet lagi. Sekadar informasi harga bucket hat dari merek GUCCI memang dikenal mahal. Laman resmi merek ini menyantumkan harga bucket hat di angka kurang lebih USD 500 atau sekira Rp7 jutaan.