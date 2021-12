TIARA Andini merupakan penyanyi jebolan Indonesian Idol X kelahiran 2001. Tiara yang berasal dari Jember ini telah menampilkan karya-karya keren yang disambut baik oleh para penikmat musik Indonesia. Setelah sukses dengan single ‘Hadapi Berdua’ ciptaan Laleilmanino, Tiara kembali mempersembahkan karya baru kepada penggemar yaitu ‘Buktikan’ yang dinyanyikan bersama Vidi Aldiano.

‘Buktikan’ merupakan remake dari lagu ciptaan Bemby Noor yang dipopulerkan Dewi Sandra pada tahun 2007. Video klip ‘Buktikan”’dirilis pada 5 Oktober 2021 lalu, kolom komentar pun banjir dukungan dan pujian dari penggemar. Suara merdu Tiara dipadukan dengan suara khas Vidi menciptakan lagu yang sangat merdu dan enak didengar.

Banyak permintaan untuk bikin konten bareng Vidi Aldiano, akhirnya Tiara mengundang Vidi untuk main game bareng. Keduanya akan berlomba dalam sebuah permainan bernama ‘humming challenge’, dimana peserta akan bersenandung sesuai dengan judul lagu yang dipilih secara acak.

Pertama-tama Tiara Andini mendapatkan lagu ‘Bad Romance’ yang dipopulerkan oleh Lady Gaga. Selesai bersenandung, aplikasi di handphone-nya menunjukkan bahwa senandungnya 70% mirip dengan melodi lagu aslinya.

Kemudian, Vidi Aldiano mendapatkan lagunya sendiri yang bertajuk ‘Status Palsu’. Uniknya, aplikasi di handphone menunjukkan hanya 38% kemiripan dengan melodi asli lagunya. Sedangkan Tiara yang menyanyikan lagunya, ‘Gemintang Hatiku’, mendapatkan skor kemiripan sebanyak 53%.

“Aku kenapa 38 tadi ya?,” tanya Vidi Aldiano.

“Kok aku bisa mirip suaraku ya?.” ujar Tiara Andini.

Bagi yang sudah penasaran dengan keseruan keduanya, yuk simak video lengkapnya hanya di YouTube channel Tiara Andini!

https://www.youtube.com/watch?v=VNZs9Yr-I4Q

