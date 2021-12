KEZIA Sirait atau biasa disebut Key B merilis single terbarunya dengan berkolaborasi bersama Seorang produser musik, dan DJ: CVX, dikenal untuk produksinya bagi seniman seperti Noui, Reikko, Noni, Avia Athalia, Kay Oscar, dan masih banyak lagi. Kolaborasi ini sangat special karena bersama Key B yang sudah dikenal di industri musik sebagai salah satu personil Soulsisters, girlband pemenang posisi first runner-up di The Next Boy/Girl Band. Selain itu Key B juga dikenal karena menjadi finalis dari Indonesian Idol Special Season.

“All Is Over” adalah sebuah lagu bergenre pop elektronik dengan atmosfer yang gelap namun disertai chorus yang sulit membuatmu tak menari. Lagu ini menyimpan pesan tentang hubungan yang abusif beserta sebuah keputusan untuk melepaskan diri dari situasi tersebut, dengan kesadaran bahwa memutuskan sebuah hubungan yang toksik jauh lebih baik daripada menjadi terkuras dan perlahan hancur dengan tetap bertahan di dalamnya.

Lagu ini dibuat dengan hati-hati, berharap bahwa karya ini bisa membangkitkan kepekaan dan pemikiran kritis para pendengar tentang sebuah topik yang sebenarnya penting dan sensitif namun kerap luput dari perhatian, sembari tetap bisa menjadi pilihan yang seru untuk dinyanyikan bersama dan dinikmati di lantai dansa.

Key B.

Key B. adalah seorang penyanyi sekaligus pengarang lagu asal Indonesia, perlahan mulai membangun karir soloisnya dengan menyelesaikan perjalanannya sebagai finalis pada posisi ke-11 di Just Duet (NET TV, 2016), lalu kembali ke layar perak setahun kemudian melalui sedikit otak-atik pada arah perjalanan karir bermusiknya dengan menjadi bagian dari Soulsisters; girlband yang memenangkan posisi first runner-up pada musim perdana The Next Boy/Girl Band (GTV, 2017).

Key B. menandai single perdananya selaku anggota dari sebuah grup lewat “Curi Hatiku”, sebuah lagu yang diproduksi oleh Laleilmanino. Kemudian yang terbaru di masa pandemi, karena dorongan dari netizen di media sosial akhirnya Key B. mengikuti Indonesian Idol Special Season (RCTI, 2021) dan menjadi finalis ke-13 berdampingan dengan Joy Fernando lewat eliminasi ganda.

CVX

CVX adalah seorang produser musik/DJ/penyanyi yang menjangkau luas ke dalam ranah penciptaan musik dengan perbendaharaan bunyinya yang masif, mencakup mulai dari gaya musik lawas hingga futuristik. Keserbabisaannya adalah apa yang mendefinisikan dirinya sebagai penjelajah bunyi; seorang petualang rasa.

Berani untuk membuat segala jenis musik yang dia inginkan sembari merakit suara dan kisah yang dia bagikan, serta ringan menuang sebagian cerita personal dan kritik kekhawatirannya ke dalam lirik ciptaannya; CVX adalah sedikit dari mereka yang mengeksplorasi tanpa takut di dalam skena musik saat ini.

CVX juga dikenali lewat karya-karyanya yang diciptakan teruntuk rekan sejawatnya seperti Reikko, Jebung, Basboi, Baila Fauri, Slippydoor, Avia Athalia, Kay Oscar, AndyHas, Noni, dan masih banyak lagi.

(dwk)