SEOUL - Jun Ji Hyun dan Song Hye Kyo selama ini tercatat dalam daftar aktris termahal dan berpengaruh di Korea Selatan. Kini, posisi mereka semakin solid yang turut melambungkan nilai jual dan honor mereka.

Mengutip Chosun, Rabu (1/12/2021), kedua aktris itu masing-masing dibayar KRW200 juta atau setara dengan Rp2,44 miliar per episode. Dengan asumsi mereka dikontrak untuk bermain dalam 16 episode, maka kedua aktris ini mengantongi KRW3,2 miliar (Rp39,11 miliar) untuk satu proyek.

Saat ini, Jun Ji Hyun diketahui membintangi drama tvN, Jirisan. Saat bermain dalam Legend of the Blue Sea, dia diketahui menerima bayaran sebesar KRW100 juta atau setara Rp1,22 miliar per episode.

Besaran serupa, menurut Koreaboo, juga diterima Song Hye Kyo saat membintangi drama Encounter pada 2018. Artinya, honor kedua aktris ini naik 50 persen dalam 3 tahun terakhir.

Sayang, capaian Jun Ji Hyun dan Song Hye Kyo tersebut masih jauh mengejar honor yang diterima Kim Soo Hyun. Sang aktor dikabarkan menerima bayaran KRW500 juta atau setara Rp6,11 miliar per episode untuk bermain dalam drama One Day.*

Baca juga:

Promosi Drama Jirisan, Perut Berotot Jun Ji Hyun Curi Perhatian

Nilai Mertua Vanessa Angel Orang Jujur, Hotman Paris Tawarkan Bantuan Hukum



(SIS)