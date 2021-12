JAKARTA - Pasangan Vidi Aldiano dan Sheila Dara Aisha baru saja menggelar acara pertunangan mereka hari ini, Rabu (1/12/2021). Acara itu dihelat di Hutan Kota by Plataran, Jakarta.

Hal ini terungkap dalam unggahan sang kerabat, Ranggaz Laksmana. Dia membagikan potret undangan serta suasana di lokasi lamaran tersebut di Instagram Story-nya.

"The engagement of Vidi & Sheila. 1st December 2021. Hutan Kota by Plataran," tulis undangan tersebut, Senin (1/12/2021).

Dalam unggahan lainnya, tampak Vidi Aldiano dan Sheila Dara Aisha mengenakan baju adat khas Jawa bernuansa oranye. Sheila terlihat begitu cantik dalam balutan kebaya serta kain batiknya. Rambutnya disanggul rapi dengan hiasan bunga di belakangnya. Tampak beberapa perhiasan pun kerap digunakan untuk mempermanis penampilannya. Ditambah lagi dengan make up flawless yang memesona, Sheila terlihat begitu anggun dan menawan.

Tak kalah memukau, Vidi Aldiano pun tampil gagah dengan baju adatnya. Terlihat, dia memakai blangkon coklat di kepalanya. Senyum sumringah sangat terlihat dari wajahnya. Dia sedikit tampak gugup menyatakan perasaanya kepada Sheila. Bersanding di depan para tamu undangan, Vidi dan Sheila terlihat begitu serasi.

Tampaknya prosesi lamaran itu digelar secara tertutup agar lebih hikmat. Mereka hanya mengundang anggota keluarga serta kerabat terdekat saja. Dekorasi cantik yang dipenuhi bunga-bunga pun semakin mendukung momen spesial keduanya. Kini, Vidi Aldiano dan Sheila Dara Aisha telah resmi bertunangan.

